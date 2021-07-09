График ⟩ Рост цен на жилье за десять лет в Эстонии оказался самым высоким в ЕС

Если сравнить первый квартал 2021 года с первым кварталом 2010 года, цены на жилье выросли больше, чем арендная плата в 17 странах-членах ЕС. Цены на жилье выросли в 23 государствах-членах ЕС и упали в четырех, при этом больше всего они выросли в Эстонии (+126,8%) и Люксембурге (+108,2%). Снижение наблюдалось в Греции (-28,1%), Италии (-14,4%), на Кипре (-8,9%) и в Испании (-4,8%).

В случае аренды жилья картина была иной. Если сравнивать первый квартал 2021 года с 2010 годом, цены выросли в 25 странах-членах ЕС и снизились в двух, причем наибольший рост произошел в Эстонии (+140,4%), Литве (+108,6%) и Ирландии (+63,3%). Снижение зафиксировано в Греции (-25,2%) и на Кипре (-3,8%).

ФОТО: Eurostat