В России из-за лесных пожаров, сгорел целый поселок
В России, в Челябинской области из-за сильной жары усилились лесные пожары - в ночь на 10 июля их общая площадь увеличилась в три раза, с 5 до 14 тысяч гектаров, пишет "Медуза".
В России, в Челябинской области из-за сильной жары усилились лесные пожары - в ночь на 10 июля их общая площадь увеличилась в три раза, с 5 до 14 тысяч гектаров, пишет "Медуза".
Вчера, 9 июля, огонь в Карталинском районе из леса перекинулся на поселки Джабык и Запасное. Сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых домов. Жители поселков были эвакуированы, власти России пообещали выплатить людям 10 тысяч рублей (113,54 евро) единовременной помощи, а также по 100 и 50 тысяч (1 131,28 евро и 567,28 евро) в случае полной или частичной утраты имущества. Известно, что в результате пожаров погиб один человек, около двух десятков обратились за медицинской помощью.