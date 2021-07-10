В России из-за лесных пожаров, сгорел целый поселок

Вчера, 9 июля, огонь в Карталинском районе из леса перекинулся на поселки Джабык и Запасное. Сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых домов. Жители поселков были эвакуированы, власти России пообещали выплатить людям 10 тысяч рублей (113,54 евро) единовременной помощи, а также по 100 и 50 тысяч (1 131,28 евро и 567,28 евро) в случае полной или частичной утраты имущества. Известно, что в результате пожаров погиб один человек, около двух десятков обратились за медицинской помощью.