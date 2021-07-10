Первая ракетка мира Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Барти сделала семь эйсов, шесть брейков и семь раз ошиблась при подаче. Плишкова, занимающая 13-е место мирового рейтинга, шесть раз подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 6:2 в пользу австралийки.