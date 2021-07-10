Первая ракетка мира Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон
Австралийка Эшли Барти, которая является первой ракеткой мира, впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир.
Австралийка Эшли Барти, которая является первой ракеткой мира, впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир.
В решающем матче 25-летняя австралийка обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.
Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Барти сделала семь эйсов, шесть брейков и семь раз ошиблась при подаче. Плишкова, занимающая 13-е место мирового рейтинга, шесть раз подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 6:2 в пользу австралийки.
Этот титул для Барти стал 12-м в карьере и вторым на турнирах "Большого шлема" - в 2019 году австралийка победила на "Ролан Гаррос".
За победу на Уимблдоне Эшли Барти получит 2000 рейтинговых очков и £ 1,7 млн призовых. Плишкова заработала £ 900 тысяч и 1200 очков, которые позволят подняться на седьмое место рейтинга.