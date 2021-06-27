Главное за 10 июля ⟩ Усиливающийся зной, улов международных мошенников в Латвии и зоопарк с летучими мышами

События дня:

После небольшого ослабления в воскресенье, 11 июля, жара в Латвии на следующей неделе вновь усилится - температура воздуха может достичь +35 градусов, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков. Прогнозируется, что самая сильная жара будет со вторника до четверга, затем в Латвию могут поступить немного более прохладные воздушные массы с запада, однако существует вероятность, что экстремальная жара сохранится в течение длительного времени. Добавим, что в субботу утром температура воды на пляжах Юрмалы составляла +15...+16 градусов. О воде в других местах купания - тут.

В период с 1 по 8 июля этого года международные мошенники обманули граждан Латвии на сумму не менее 382 306 евро. Самая большая сумма за раз - почти 100 000 евро - связана с предложением купить криптовалюту. Обманутая семья проживает в Кенгарагсе, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Заработная плата директора Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле в прошлом году увеличилась почти на 20 000 евро, свидетельствует декларация должностного лица за 2020 год, опубликованная Службой государственных доходов.

Водителям следует взять на заметку, что вступили в силу изменения в организации дорожного движения на Таллиннском шоссе в районе Адажи, а именно: в Адажи закрыт левый поворот из Царникавы на Таллиннское шоссе у моста через Гаую, а также поворот на дорогу Рига - Царникава - Адажи с Таллиннского шоссе. Все подробности и схема.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 32 новых случая Covid-19. Сообщений о смертях не поступало. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился с 37 до 36,7 случая. Всего в пятницу сделано 9065 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,4%. Количество стационарных пациентов с Covid-19 сократилось до 71.

На этих выходных выездная вакцинация от Covid-19 проходит в нескольких приморских самоуправлениях - на ярмарках Дня рыбака в Царникаве, Юрмалциемсе, а также в Лапмежциемсе, Виляны, Скулте, Адажи и на мероприятии AOK Circus в Андрейосте в Риге, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

Население в целом соблюдает текущие антиковидные ограничения, а полиция изменила тактику в мерах контроля и теперь сосредоточена на контроле над въезжающими в Латвию и массовыми мероприятиями, рассказал замначальника главного управления полиции порядка Госполиции Лаурис Арайс.

Европейский союз (ЕС) выполнил свою задачу и поставил такое количество вакцин против Covid-19, чтобы привить 70% взрослого населения, заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Дальнейший процесс вакцинации зависит от правительств 27 стран-членов, и у одних дела в этой области лучше, у других хуже, но ЕС "сдержал свое слово", подчеркнула она.