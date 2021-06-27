Главное за 10 июля ⟩ Усиливающийся зной, улов международных мошенников в Латвии и зоопарк с летучими мышами
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
После небольшого ослабления в воскресенье, 11 июля, жара в Латвии на следующей неделе вновь усилится - температура воздуха может достичь +35 градусов, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков. Прогнозируется, что самая сильная жара будет со вторника до четверга, затем в Латвию могут поступить немного более прохладные воздушные массы с запада, однако существует вероятность, что экстремальная жара сохранится в течение длительного времени. Добавим, что в субботу утром температура воды на пляжах Юрмалы составляла +15...+16 градусов. О воде в других местах купания - тут.
В период с 1 по 8 июля этого года международные мошенники обманули граждан Латвии на сумму не менее 382 306 евро. Самая большая сумма за раз - почти 100 000 евро - связана с предложением купить криптовалюту. Обманутая семья проживает в Кенгарагсе, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
Заработная плата директора Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле в прошлом году увеличилась почти на 20 000 евро, свидетельствует декларация должностного лица за 2020 год, опубликованная Службой государственных доходов.
Водителям следует взять на заметку, что вступили в силу изменения в организации дорожного движения на Таллиннском шоссе в районе Адажи, а именно: в Адажи закрыт левый поворот из Царникавы на Таллиннское шоссе у моста через Гаую, а также поворот на дорогу Рига - Царникава - Адажи с Таллиннского шоссе. Все подробности и схема.
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 32 новых случая Covid-19. Сообщений о смертях не поступало. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился с 37 до 36,7 случая. Всего в пятницу сделано 9065 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,4%. Количество стационарных пациентов с Covid-19 сократилось до 71.
На этих выходных выездная вакцинация от Covid-19 проходит в нескольких приморских самоуправлениях - на ярмарках Дня рыбака в Царникаве, Юрмалциемсе, а также в Лапмежциемсе, Виляны, Скулте, Адажи и на мероприятии AOK Circus в Андрейосте в Риге, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.
Население в целом соблюдает текущие антиковидные ограничения, а полиция изменила тактику в мерах контроля и теперь сосредоточена на контроле над въезжающими в Латвию и массовыми мероприятиями, рассказал замначальника главного управления полиции порядка Госполиции Лаурис Арайс.
Европейский союз (ЕС) выполнил свою задачу и поставил такое количество вакцин против Covid-19, чтобы привить 70% взрослого населения, заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Дальнейший процесс вакцинации зависит от правительств 27 стран-членов, и у одних дела в этой области лучше, у других хуже, но ЕС "сдержал свое слово", подчеркнула она.
Житель Эстонии недоумевает: что мне теперь делать, если я вакцинировался "Спутником"? С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали действовать европейские COVID-сертификаты. Но вакцинированные "Спутником V" жители европейских стран такой сертификат получить не могут, поскольку российскую вакцину так до сих пор и не одобрило Европейское агентство лекарственных средств.
В России за сутки от коронавируса скончались 752 человека. Известно, что это максимальный показатель за все время с начала пандемии. В последний раз такой большой показатель за день был зафиксирован 6 июля, тогда умерли 737 человек. Петербургский крематорий из-за высокой смертности не может вовремя сжечь всех умерших, сообщил интернет-портал "Фонтанка.ру". Уже несколько сотен гробов ждут своей очереди на сжигание, а поставщики ритуальных услуг жалуются, что из-за жаркой погоды в здании плохо пахнет.
"Ногами не хожу": звезда фильма "Брат-2" Александр Дьяченко госпитализирован с Covid-19. Звезда фильма "Брат-2" и сериала "Мажор" Александр Дьяченко рассказал о своем состоянии. Известно, что он тяжело заболел коронавирусом и находится в Мариинской больнице, где ему пришлось буквально бороться за жизнь.
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Объятия летучей мыши и мягкие лапки сурикатов: зоопарк не для всех в четырех часах езды от Риги. "Когда перед отпуском встал вопрос, куда все-таки поехать, гугл заботливо подкинул сайт мини-зоопарка в Каунасе - там, якобы, можно потрогать попугаев. Учитывая, что я являюсь счастливым владельцем ожерелового попугая, который не очень любит (точнее, очень не любит) прикосновения, выбор был сделан. Как оказалось, попугаи - далеко не все, что может предложить зоопарк, они доставили лишь часть эмоций", - рассказал журналист RUS TVNET Александр Овсянников.
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