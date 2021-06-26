Итоги: США уходят из Афганистана

Войска США и их союзники по НАТО покинули пункт Баграм в Афганистане. Это была последняя авиабаза из тех, которые занимали иностранные военные. Именно с этой базы на протяжении 20 лет осуществлялись самые значимые операции против талибов и "Исламского государства". Вместе с американскими военными страну покинут около девяти тысяч афганцев, которые все это время с ними сотрудничали. Они боятся оставаться в стране, потому что опасаются мести талибов. Американские власти просят временно разместить союзников в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Силы НАТО намерены завершить свое присутствие в Афганистане 11 сентября, в годовщину теракта.