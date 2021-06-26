Сб, 10.07.2021
Жара невыносимая - людям необходимо пить, прежде чем они почувствуют жажду. Андрис Виксна, эксперт Центра метеорологии
Андрис Виксна, эксперт Центра метеорологии

Итоги: США уходят из Афганистана

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

  • Войска США покинули базу Баграм, Таджикистан мобилизует резервистов для защиты границ.
  • Пограничное состояние: Лукашенко отказывается сдерживать поток нелегалов, Литва строит стену на границе с Беларусью

Войска США и их союзники по НАТО покинули пункт Баграм в Афганистане. Это была последняя авиабаза из тех, которые занимали иностранные военные. Именно с этой базы на протяжении 20 лет осуществлялись самые значимые операции против талибов и "Исламского государства". Вместе с американскими военными страну покинут около девяти тысяч афганцев, которые все это время с ними сотрудничали. Они боятся оставаться в стране, потому что опасаются мести талибов. Американские власти просят временно разместить союзников в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Силы НАТО намерены завершить свое присутствие в Афганистане 11 сентября, в годовщину теракта. 

Все подробности - в новом выпуске!

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

 
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