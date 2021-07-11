Идеальная женщина для мужчины по знаку Зодиака: какая она - мечта?

Овен

Рожденные под этим знаком Зодиака питают исключительную слабость к сильным и независимым женщинам. Овну нравится, когда женщина смело и открыто говорит, что думает, и не боится проблем, - тогда вместе они горы свернут. Успех и способности - вот волшебные афродизиаки для представителей этого знака.

Телец

Веселая и женственная девушка, которая всегда поддержит - вот мечта любого Тельца. Если она при этом еще будет мотивировать и вдохновлять его - он влюбится как никогда раньше.

Важно не перегнуть: напористые и жесткие девушки могут отпугнуть представителя этого знака зодиакального круга.

Близнецы

Неугомонные Близнецы любят точно таких же девушек. Вот почему рожденные под этим знаком Зодиака обожают творческих женщин с хорошим чувством юмора. Главное - очаровывать и удивлять. Та, которой это удастся, покорит сердце Близнецов.

Рак

Рожденные под знаком Рака больше всего ценят преданность, поэтому если эта черта характера не ваш конек, то вы - не герой его романа. Мужчину-Рака покорит женщина, которая будет предана целиком и полностью - вплоть до мелочей. Она также должна быть одновременно уязвимой и страстной. Если ее мужчина будет себя чувствовать защитником и кормильцем, то он захочет остаться в таких отношениях навсегда.

Лев

Яркие и верные - вот кто притягивает рожденных под знаком Льва. Их может покорить только уверенная в себе женщина, которая умеет очаровывать и блистать в свете. Она должна быть не просто красивой, но еще и умной, веселой и самодостаточной.

Дева

Мужчина, рожденный под этим знаком Зодиака, влюбляется в "обычную" девушку, живущую по соседству. Она вовсе не серая мышка, а наоборот - красивая, умная, но не любит слишком выделяться. Она нежная, практичная и рациональная, когда дело касается отношений. Женщина, которая способна покорить сердце мужчины-Девы, не должна быть слишком эмоциональной или проактивной, чтобы не напугать своим напором возлюбленного.

Весы

Представитель этого знака Зодиака ищет идеальную женщину. Он не спешит, не соглашается на меньшее, и точно знает, кто ему нужен. Когда же он встретит свою единственную, то сделает все, чтобы она была счастлива и никуда не ушла.

Мужчины-Весы обычно любят ухоженных, стильных женщин и обязательно - с хорошим чувством юмора и острым умом.

Скорпион

Мужчина, рожденный под знаком Скорпиона, хочет найти самую лучшую женщину в мире - никак не меньше. Поэтому если он выбрал вас, это означает, что вы - лучшая. Скорпион влюбится в умную, сексуальную, предприимчивую, страстную и независимую женщину.

Стрелец

Для того чтобы представитель этого знака Зодиака влюбился в женщину, она должна его очаровать, то есть обладать невероятной энергетикой. Его избранница - это та, которая мотивирует, вдохновляет и помогает достигать большего. Скучная и однообразная жизнь не для Стрельца. Женщины, которые привлекают рожденных под этим знаком, как правило, эффектны и провокационны.

Козерог

Мужчина-Козерог не спешит влюбляться:

ему необходимо довольно много времени для того, чтобы потерять голову из-за женщины, и это он выбирает, а не его.

Козерог никогда не полюбит навязчивую или глупую девушку. Его избранница должна быть умной, сексуальной (но в пределах разумного) и обязательно иметь свою жизнь: карьеру, хобби, интересы и мечты.

Водолей

У женщины, которую полюбит рожденный под этим знаком Зодиака, должно быть что-то особенное. Также она не должна бояться показывать свою уязвимость. Водолею понравится женщина, которой безразлично мнение окружающих: она лучше других знает, как жить и с кем жить.

Рыбы

Мужчины-Рыбы любят любить и любят, когда их любят, поэтому женщина, которая завоюет такого мужчину, должна иметь просто огромное сердце.

Рожденные под этим знаком влюбятся в добрую, щедрую и открытую женщину. Она также должна быть нежной - как с людьми, так и с животными.