Идеальная женщина для мужчины по знаку Зодиака: какая она - мечта?
Сердце Овна покорит женщина, которая не боится высказывать свое мнение, в то время как мужчина-Дева предпочтет девушку, живущую по соседству… А для кого вы - предел мечтаний?
Сердце Овна покорит женщина, которая не боится высказывать свое мнение, в то время как мужчина-Дева предпочтет девушку, живущую по соседству… А для кого вы - предел мечтаний?
Рожденные под этим знаком Зодиака питают исключительную слабость к сильным и независимым женщинам. Овну нравится, когда женщина смело и открыто говорит, что думает, и не боится проблем, - тогда вместе они горы свернут. Успех и способности - вот волшебные афродизиаки для представителей этого знака.
Веселая и женственная девушка, которая всегда поддержит - вот мечта любого Тельца. Если она при этом еще будет мотивировать и вдохновлять его - он влюбится как никогда раньше.
Неугомонные Близнецы любят точно таких же девушек. Вот почему рожденные под этим знаком Зодиака обожают творческих женщин с хорошим чувством юмора. Главное - очаровывать и удивлять. Та, которой это удастся, покорит сердце Близнецов.
Рожденные под знаком Рака больше всего ценят преданность, поэтому если эта черта характера не ваш конек, то вы - не герой его романа. Мужчину-Рака покорит женщина, которая будет предана целиком и полностью - вплоть до мелочей. Она также должна быть одновременно уязвимой и страстной. Если ее мужчина будет себя чувствовать защитником и кормильцем, то он захочет остаться в таких отношениях навсегда.
Яркие и верные - вот кто притягивает рожденных под знаком Льва. Их может покорить только уверенная в себе женщина, которая умеет очаровывать и блистать в свете. Она должна быть не просто красивой, но еще и умной, веселой и самодостаточной.
Мужчина, рожденный под этим знаком Зодиака, влюбляется в "обычную" девушку, живущую по соседству. Она вовсе не серая мышка, а наоборот - красивая, умная, но не любит слишком выделяться. Она нежная, практичная и рациональная, когда дело касается отношений. Женщина, которая способна покорить сердце мужчины-Девы, не должна быть слишком эмоциональной или проактивной, чтобы не напугать своим напором возлюбленного.
Представитель этого знака Зодиака ищет идеальную женщину. Он не спешит, не соглашается на меньшее, и точно знает, кто ему нужен. Когда же он встретит свою единственную, то сделает все, чтобы она была счастлива и никуда не ушла.
Мужчина, рожденный под знаком Скорпиона, хочет найти самую лучшую женщину в мире - никак не меньше. Поэтому если он выбрал вас, это означает, что вы - лучшая. Скорпион влюбится в умную, сексуальную, предприимчивую, страстную и независимую женщину.
Для того чтобы представитель этого знака Зодиака влюбился в женщину, она должна его очаровать, то есть обладать невероятной энергетикой. Его избранница - это та, которая мотивирует, вдохновляет и помогает достигать большего. Скучная и однообразная жизнь не для Стрельца. Женщины, которые привлекают рожденных под этим знаком, как правило, эффектны и провокационны.
Мужчина-Козерог не спешит влюбляться:
Козерог никогда не полюбит навязчивую или глупую девушку. Его избранница должна быть умной, сексуальной (но в пределах разумного) и обязательно иметь свою жизнь: карьеру, хобби, интересы и мечты.
У женщины, которую полюбит рожденный под этим знаком Зодиака, должно быть что-то особенное. Также она не должна бояться показывать свою уязвимость. Водолею понравится женщина, которой безразлично мнение окружающих: она лучше других знает, как жить и с кем жить.
Мужчины-Рыбы любят любить и любят, когда их любят, поэтому женщина, которая завоюет такого мужчину, должна иметь просто огромное сердце.
Мужчины-Рыбы обычно разбираются в искусстве и ценят его, поэтому их избранница должна искренне разделять это увлечение.