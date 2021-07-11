Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя против Порье
В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 264, в главном событии которого встречались американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.
В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 264, в главном событии которого встречались американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.
Бой завершился уже в первом раунде. За несколько секунд до сирены Конор Макгрегор неудачно сделал шаг назад, оступился и сломал левую ногу.
Порье кинулся добивать ирландца, но практически сразу прозвучала сирена и раунд завершился. Врачу пришлось остановить бой и присудить победу техническим нокаутом Дастину Порье.
Для Порье и Макгрегора это уже третий очный поединок. Первый состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой Макгрегора нокаутом, а в январе 2021 года Порье взял реванш.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор в своей карьере провёл 28 боёв и одержал 22 победы. На счету Порье 28 побед в 34 поединках.