Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя против Порье

Бой завершился уже в первом раунде. За несколько секунд до сирены Конор Макгрегор неудачно сделал шаг назад, оступился и сломал левую ногу.

Порье кинулся добивать ирландца, но практически сразу прозвучала сирена и раунд завершился. Врачу пришлось остановить бой и присудить победу техническим нокаутом Дастину Порье.

Для Порье и Макгрегора это уже третий очный поединок. Первый состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой Макгрегора нокаутом, а в январе 2021 года Порье взял реванш.