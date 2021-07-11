Вс, 11.07.2021
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Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя против Порье

Конор Макгрегор ФОТО: AP/Scanpix

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 264, в главном событии которого встречались американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.

Бой завершился уже в первом раунде. За несколько секунд до сирены Конор Макгрегор неудачно сделал шаг назад, оступился и сломал левую ногу.

Порье кинулся добивать ирландца, но практически сразу прозвучала сирена и раунд завершился. Врачу пришлось остановить бой и присудить победу техническим нокаутом Дастину Порье.

Для Порье и Макгрегора это уже третий очный поединок. Первый состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой Макгрегора нокаутом, а в январе 2021 года Порье взял реванш.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор в своей карьере провёл 28 боёв и одержал 22 победы. На счету Порье 28 побед в 34 поединках.

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