Сменила автомобиль, сократила долги: опубликована декларация экс-министра здравоохранения Винькеле

В 2020 году Винькеле на должности министра здравоохранения заработала 69 083 евро, что немного больше, чем годом ранее, свидетельствует ее декларация государственного должностного лица, поданная в Службу государственных доходов.

За свою работу министром в 2019 году Винькеле заработала 67 094 евро.

В прошлом году она получила еще 409 евро в качестве пособия от Государственного агентства социального страхования, но других доходов у нее не было ни в прошлом году, ни в 2019 году.

При этом в прошлом году министр купила за 10 450 евро автомобиль Volkswagen Polo 2017 года выпуска. Годом ранее у нее был Mini Cooper, но в декларации 2020 года этот автомобиль больше не упоминается.

В декларации министра за 2020 год указаны накопления в АО Swedbank в размере 21 000 евро, что на 5 000 евро больше, чем годом ранее. Еще она владеет квартирой в Риге.

В течение года долг Винькеле уменьшился более чем на 3000 евро, то есть с 13 549 евро до 9890 евро.

В прошлом году министр также занимала должности члена правления в организациях "Для развития/За!" и "Движение "За!"".

Также публично доступна декларация Винькеле от 7 января 2021 года, которую она подала после отставки с должности министра. Особых изменений в ней нет, однако она стала главой думы партии "Движение "За!"" и получила 10 865 евро от Государственной канцелярии.

Информация из архива агентства LETA показывает, что в 2018 году в декларации Винькеле не указывалось никаких доходов, поскольку она жила за счет стипендии и сбережений.