Видео ⟩ Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в полет на космолете своей компании Virgin Galactic

Однако он не пересечет высоту в 100 километров и не выйдет в космос, но разгонится до скорости втрое больше скорости звука. Компания Брэнсона Virgin Galactic проводит открытую трансляцию всего полета на YouTube.

Видео: трансляция полета Ричарда Брэнсона

С Брэнсоном полетел главный инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт, и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Пилотировать самолет будут пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи - они уже летали на космоплане.

It’s a beautiful day to go to space. @RichardBranson and the #Unity22 crew have arrived at @Spaceport_NM in New Mexico. Get ready to watch our test flight LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST on https://t.co/5UalYT7Hjb. pic.twitter.com/DdPJONJldI — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021

VSS Unity стартует из космического порта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя VMS Eve. Он поднимется на высоту 15-20 километров, затем отсоединится от самолета-носителя, включит собственный ракетный двигатель и достигнет высоты выше 80 километров. Сообщается, что члены экипажа будут находиться в состоянии невесомости около четырех минут.

Известно, что космический корабль успешно вернулся на космодром в Нью-Мексико. Посадка произошла примерно в 18.40 по латвийскому времени.

Брэнсон намерен использовать Space Galactic для платных космических путешествий. После полета Брэнсона запланированы еще два испытательных полета, но в следующем году запланировано начало регулярных коммерческих рейсов.