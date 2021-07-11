Видео ⟩ Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в полет на космолете своей компании Virgin Galactic

Однако он не пересечет высоту в 100 километров и не выйдет в космос, но разгонится до скорости втрое больше скорости звука. Компания Брэнсона Virgin Galactic проводит открытую трансляцию всего полета на YouTube.
Видео: трансляция полета Ричарда Брэнсона
С Брэнсоном полетел главный инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт, и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Пилотировать самолет будут пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи - они уже летали на космоплане.
VSS Unity стартует из космического порта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя VMS Eve. Он поднимется на высоту 15-20 километров, затем отсоединится от самолета-носителя, включит собственный ракетный двигатель и достигнет высоты выше 80 километров. Сообщается, что члены экипажа будут находиться в состоянии невесомости около четырех минут.
Известно, что космический корабль успешно вернулся на космодром в Нью-Мексико. Посадка произошла примерно в 18.40 по латвийскому времени.
Брэнсон намерен использовать Space Galactic для платных космических путешествий. После полета Брэнсона запланированы еще два испытательных полета, но в следующем году запланировано начало регулярных коммерческих рейсов.
VSS Unity - не космический корабль, а ракетоплан: он не может выйти на орбиту Земли, но может достичь верхнего предела космической границы. Пока что корабль поднимался на высоту до 89 километров и остается единственным рабочим прототипом Virgin Galactic с 2016 года.