Видео ⟩ В штате Вирджиния убрали две статуи конфедератов

Под радостные крики толпы, в центре Шарлоттсвилля была демонтирована статуя генерала Роберта Ли, главнокомандующего Конфедеративной армией США во время Гражданской войны, а рядом - статуя другого генерала Конфедерации, Стоунвелла Джексона.

156 years after Confederate General Robert E. Lee surrendered at Appomattox Court House in Virginia, the Robert E. Lee statue has finally been removed in Charlottesville.pic.twitter.com/FH9JQv7XvO — Keith Boykin (@keithboykin) July 10, 2021

Планы муниципалитета по сносу статуи Ли спровоцировали протесты белых националистов в августе 2017 года. Между протестующими и контрдемонстрантами произошли столкновения, и молодой человек намеренно наехал на машине на контрдемонстрантов. В результате чего, скончалась 32-летняя женщина.

Противники демонтажа статуй подали иск в городской суд Шарлоттсвилля, сославшись на закон штата Вирджиния, защищающий военные мемориалы.

Муниципалитет, со своей стороны, утверждал, что закон нарушил конституцию США, поскольку статуи содержали расистское послание.

Судебный процесс длился несколько лет.

Статуи Ли и Джексона стояли до тех пор, пока муниципалитет не решил, что с ними делать.

Более 500 000 человек участвовали в Гражданской войне в США с 1861 по 1865 год, сражаясь на Севере и Юге за права государства и рабство.

Южные штаты стремились получить независимость от Соединенных Штатов, утверждая, что тарифы, применяемые правительством, наносят ущерб южной экономике, и сформировали свою собственную Конфедерацию, которая поддерживала рабство, которое было отменено в северных штатах.

После поражения конфедератов в гражданской войне рабство было отменено и в южных штатах.