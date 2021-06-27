Главное за 11 июля ⟩ Травма Конора Макгрегора, миллион долларов за вакцину и доходы экс-министра здравоохранения
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Идем на рекорд! Синоптики обещают тропические ночи, повышенную влажность и локальные ливни. С понедельника, 12 июля, в Латвии снова начнет повышаться температура воздуха, на следующей неделе ожидаются повышенная влажность и локальные ливни, прогнозируют синоптики.
Через белорусскую границу в Литву. Репортаж из литовского центра мигрантов. Примерно через 30 лет после окончания борьбы за свободу древних эстонцев, в 1253 году, в Литве на престол вступил первый и последний король Миндаугас. С начала 1990-х в этот день, 6 июля, Литва отмечает государственный праздник. Но прибывающим нелегально через белорусскую границу мигрантам нет никакого дела до Миндаугаса: они должны провести часть своей жизни в палаточном лагере.
В Грузии скончался избитый гомофобами телеоператор ТВ "Пирвели". Александр Лашкарава стал жертвой нападения противников ЛГБТ-сообщества 5 июля в Тбилиси. Вместе с другими журналистами он намеревался освещать проведение в Тбилиси гей-парада.
Из-за духоты пассажир открыл аварийный выход в самолете. Это привело к неожиданным последствиям. Пассажира рейса Москва - Анталья авиакомпании "Россия" возмутила духота в салоне из-за неработающего кондиционера. Он открыл аварийный выход в самолете, что привело к автоматическому выпуску аварийного надувного трапа. Рейс задержали, воздушное судно заменили, а тот самый пассажир теперь получит иск на возмещение всех убытков
Сменила автомобиль, сократила долги: опубликована декларация экс-министра здравоохранения Винькеле. Служба государственных доходов продолжает публиковать декларации о доходах должностных лиц Латвии. На этот раз обнародованы доходы бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле.
Жертвы второго сорта. Женское насилие над мужчинами, о котором не говорят. Если мы узнаем, что мужчина ударил женщину, наша реакция однозначно осуждающая. Если женщина была жестока к мужчине, реакция противоположная - "тряпка", "довел". Таким образом, выводы взаимоисключающие: в насилии мужчины над женщиной виноват мужчина и в насилии женщины над мужчиной виновен мужчина. Мужчина - жертва домашнего насилия - до сих пор тема, о которой почти не говорят, в основном потому, что мужчины скрывают факт насилия.
Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя против Порье. В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 264, в главном событии которого встречались американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.
Коронавирус:
Второй день подряд без смертей. Выявлено 36 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 36,4. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился с 36,7 до 36,4 случая. Всего в субботу в Латвии сделано 6907 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.
Привитых в Великобритании латвийцев не пускают на мероприятия: в чем причина? Многие латвийцы, проживающие в Великобритании, поспешили пройти вакцинацию, чтобы по прибытии в Латвию не соблюдать самоизоляцию. С 19 июля отменяют требование о 10-дневном карантине для полностью вакцинированных лиц, прибывающих из Великобритании. Несмотря на то, что британский сертификат о вакцинации действителен во время путешествия, оказывается, он не подходит для посещения мероприятий в Латвии.
В США женщина выиграла миллион долларов в "вакцинной лотерее": что известно о планах в Латвии. В целях популяризации вакцинации против Covid-19 в американском штате Колорадо провели лотерею. Женщина по имени Хайди Рассел выиграла в ней один миллион долларов.
На ярмарке в Виляни установлен новый рекорд выездной вакцинации от Covid-19. 157 человек получили дозу вакцины, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).
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