Джокович в шестой раз стал чемпионом Уимблдона и догнал Федерера и Надаля по количеству титулов на "Шлемах"

В решающем матче 34-летний Джокович обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 3 часа 23 минуты. За это время Джокович сделал шесть эйсов, шесть брейков и четырежды ошибся при подаче. Берреттини, занимающий девятое место мирового рейтинга, 16 раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил три двойных ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу серба.

Таким образом, Джокович в шестой раз стал победителем Уимблдонского турнира. Всего на счету серба теперь 20 побед на турнирах серии "Большого шлема" - это повторение рекорда мужского тенниса, до сих пор принадлежавшего Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.

Новак Джокович стал первым мужчиной после Рода Лэйвера в 1969-м, взявшим три первых "Шлема" в сезоне. Серб станет обладателем "Золотого шлема", если выиграет ОИ-2020 и US Open. Никому из мужчин ранее не удавалось добиться такого результата.