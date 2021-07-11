Будет ли нужна третья доза вакцины против Covid-19? Объясняет инфектолог Уга Думпис

Тем временем фармацевтические компании проводят исследования и вскоре планируют обратиться к регулирующим органам за разрешением на использование третьей дозы. Латвийские эксперты отмечают, что количество используемых в настоящее время доз вакцины обеспечивает хорошую защиту от существующих штаммов Covid-19.

Хотя некоторые страны уже рассматривают возможность запустить осенью третью дозу вакцины против Covid-19, официальные органы пока не получили заявок от производителей. В настоящее время проводятся исследования, и вместе с ними идут дебаты о том, потребуется ли третья доза вакцины и если да, то действительно ли для всех.

"В настоящее время ведутся активные исследования по использованию третьей дозы в различных аспектах - либо в качестве третьей дозы одобренной вакцины, либо в качестве теста для адаптированных вакцин, которые могли бы, скажем, показать лучший эффект против различных штаммов.

Но я бы сказала, что еще слишком рано судить или прогнозировать, понадобится ли нам всем третья доза", - сказала руководитель отдела регистрации лекарственных средств Государственного агентства лекарств (ZVA) Элита Поплавска.

Инфектолог больницы Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис подчеркивает, что это можно рассматривать как меру предосторожности в случае возникновения необходимости в третьей дозе. В настоящее время ее нет. Даже когда производители подают заявки, это не означает, что потребуется третья доза.

"Данное заявление не означает, что все сейчас начнут использовать третью дозу.

Идет дискуссия о группах пациентов, которым может быть показана третья доза - например, людям с трансплантацией органов, с ослабленным иммунитетом, возможно, также пожилым людям.

Но это все еще находится на уровне обсуждения. Хотя некоторые страны уже объявили, что смогут начать предлагать третью дозу вакцины этой осенью, - сообщает Думпис, отмечая, что если ситуация в Латвии изменится и вакцинированные люди начнут поступать в больницы, тогда будет принято решение о третьей дозе. - В Латвии достаточно резервов для этих вакцин, поэтому мы не беспокоимся о том, что у нас может не хватить вакцин для этой третьей дозы".

Наряду с этими исследованиями ученые также активно экспериментируют со смешиванием разных вакцин. Предварительные данные показывают хороший иммунный ответ, и нет никаких указаний на то, что вакцины менее безопасны в этом отношении. Поскольку неизвестно, как долго продлится пандемия и как долго обе дозы вакцины будут защищать людей, нельзя исключать того, что если пандемия продолжится, то третья доза вакцины будет уже от другого производителя, а не от первоначального.

Элита Поплавска говорит, что, если будут использоваться разные вакцины, со стороны регулятора возникнут трудности - чтобы изменить рекомендации по использованию лекарств так, что вакцину разрешено использовать в разных комбинациях, инициатива должна исходить от производителя препарата.