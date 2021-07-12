Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы по футболу
Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу, обыграв в решающем матче Англию в серии послематчевых пенальти.
Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу, обыграв в решающем матче Англию в серии послематчевых пенальти.
Счёт в матче уже на второй минуте открыл защитник сборной Англии Люк Шоу, который подключился в атаку и воспользовался ошибкой обороны сборной Италии. Для 25-летнего Шоу этот гол стал первым за сборную Англии. Кроме того, гол игрока "Манчестер Юнайтед" стал самым быстрым в истории финалов чемпионата Европы.
Забитый гол Люка Шоу стал единственным ударом сборной Англии в первом тайме. На счету Италии, в свою очередь, шесть ударов (один - в створ). Подопечные Роберто Манчини после пропущенного гола постепенно начали захватывать инициативу, а в конце первого тайма итальянцы устроили настоящий навал на ворота Джордана Пикфорда.
Добиться своего итальянцы смогли на 67-й минуте. Автором гола стал Леонардо Бонуччи, который после углового среагировал на отскок и с близкого расстояния вколотил мяч в сетку.
Бонуччи стал самым возрастным автором гола в финальных матчах Евро. Он отметился взятием ворот в возрасте 34 года и 71 день.
До перерыва у итальянцев было ещё несколько неплохих моментов, чтобы выйти вперёд, но подводила реализация и плотная защита англичан, которые практически всё время отсиживались в обороне.
В экстра-таймах англичане немного оживились и несколько раз угрожали воротам Джанлуиджи Доннаруммы, но до гола подопечные Гарета Саутгейта были далеки. Не спешили рисковать и итальянцы, которые спокойно контролировали ход встречи и предпочитали не бежать вперёд, сломя голову.
В самом конце дополнительного времени главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт специально под серию пенальти выпустил на поле Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо, но именно эти игроки не смогли реализовать 11-метровые удары. Также с точки промазал 19-летний Букайо Сака, который не смог переиграть Доннарумму.
22-летний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.
Сборная Италии стала чемпионом Европы во второй раз. До этого она добивалась подобного успеха в 1968 году. Ещё дважды итальянцы становились серебряными призёрами (2000, 2012). Англичане играли в финале Евро впервые.
Отметим также, что команда Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 34 матчей, обновив национальный рекорд. До мирового рекорда итальянцам не хватает одного матча - сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия те же 35 матчей - с 1993 по 1996 год.