Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы по футболу

Матч проходил на стадионе "Уэмбли" и завершился победой сборной Италии со счётом 1:1 (3:2 пен.).

Счёт в матче уже на второй минуте открыл защитник сборной Англии Люк Шоу, который подключился в атаку и воспользовался ошибкой обороны сборной Италии. Для 25-летнего Шоу этот гол стал первым за сборную Англии. Кроме того, гол игрока "Манчестер Юнайтед" стал самым быстрым в истории финалов чемпионата Европы.

Забитый гол Люка Шоу стал единственным ударом сборной Англии в первом тайме. На счету Италии, в свою очередь, шесть ударов (один - в створ). Подопечные Роберто Манчини после пропущенного гола постепенно начали захватывать инициативу, а в конце первого тайма итальянцы устроили настоящий навал на ворота Джордана Пикфорда.

Добиться своего итальянцы смогли на 67-й минуте. Автором гола стал Леонардо Бонуччи, который после углового среагировал на отскок и с близкого расстояния вколотил мяч в сетку.

Бонуччи стал самым возрастным автором гола в финальных матчах Евро. Он отметился взятием ворот в возрасте 34 года и 71 день.

До перерыва у итальянцев было ещё несколько неплохих моментов, чтобы выйти вперёд, но подводила реализация и плотная защита англичан, которые практически всё время отсиживались в обороне.

В экстра-таймах англичане немного оживились и несколько раз угрожали воротам Джанлуиджи Доннаруммы, но до гола подопечные Гарета Саутгейта были далеки. Не спешили рисковать и итальянцы, которые спокойно контролировали ход встречи и предпочитали не бежать вперёд, сломя голову.

В самом конце дополнительного времени главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт специально под серию пенальти выпустил на поле Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо, но именно эти игроки не смогли реализовать 11-метровые удары. Также с точки промазал 19-летний Букайо Сака, который не смог переиграть Доннарумму.

22-летний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.

Сборная Италии стала чемпионом Европы во второй раз. До этого она добивалась подобного успеха в 1968 году. Ещё дважды итальянцы становились серебряными призёрами (2000, 2012). Англичане играли в финале Евро впервые.