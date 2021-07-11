Видео ⟩ Затонувший паром "Эстония": начато новое исследование

Это исследование дает надежду выяснить, что на самом деле стало причиной самой большой катастрофы мирного времени в водах Балтийского моря, когда менее 27 лет назад на пассажирском судне посреди моря штормовой сентябрьской ночью погибли 852 человека. Среди жертв было 23 человека из Латвии.

Начатые на этой неделе первые работы могут лечь в основу нового расследования этой трагедии. Исследователи подчеркивают, что данные, собранные в процессе, будут иметь решающее значение.

В прошлом году шведские документалисты обнаружили, что в обломках корабля было несколько дыр, о которых до сих пор ничего не было известно.

Судно "Эстония", которое было построено в 1980 году на немецком заводе Meyer Werft, свой последний путь начало из Таллинна в Стокгольм 27 сентября 1994 года в 19:15. Тогда еще никто не мог и предположить, что через семь часов ужасная новость потрясет весь мир. Из 989 пассажиров, которые были на борту судна, назад вернулись только 137 человек.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября в промежуток времени с 0:55 до 2:03.

Споры вокруг возможных версий произошедшего не утихают по сей день. Официальной причиной крушения парома называется проникновение в трюм воды через автомобильный люк.