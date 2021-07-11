Видео ⟩ Затонувший паром "Эстония": начато новое исследование
Чтобы выяснить, почему затонул паром "Эстония", было решено начать новое исследование, в котором примут участие Эстония, Швеция и Финляндия, сообщает передача Panorāma.
Чтобы выяснить, почему затонул паром "Эстония", было решено начать новое исследование, в котором примут участие Эстония, Швеция и Финляндия, сообщает передача Panorāma.
Это исследование дает надежду выяснить, что на самом деле стало причиной самой большой катастрофы мирного времени в водах Балтийского моря, когда менее 27 лет назад на пассажирском судне посреди моря штормовой сентябрьской ночью погибли 852 человека. Среди жертв было 23 человека из Латвии.
Галерея: Первые работы на месте крушения парома
Начатые на этой неделе первые работы могут лечь в основу нового расследования этой трагедии. Исследователи подчеркивают, что данные, собранные в процессе, будут иметь решающее значение.
В прошлом году шведские документалисты обнаружили, что в обломках корабля было несколько дыр, о которых до сих пор ничего не было известно.
Судно "Эстония", которое было построено в 1980 году на немецком заводе Meyer Werft, свой последний путь начало из Таллинна в Стокгольм 27 сентября 1994 года в 19:15. Тогда еще никто не мог и предположить, что через семь часов ужасная новость потрясет весь мир. Из 989 пассажиров, которые были на борту судна, назад вернулись только 137 человек.
Паром "Эстония" затонул 28 сентября в промежуток времени с 0:55 до 2:03.
Споры вокруг возможных версий произошедшего не утихают по сей день. Официальной причиной крушения парома называется проникновение в трюм воды через автомобильный люк.
Подробнее - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи Panorāma на латышском языке!