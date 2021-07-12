ZVA: вакцинироваться не следует только людям с тяжелой аллергической реакцией на компоненты вакцины

В настоящее время люди, которые не вакцинируются против Covid-19, часто утверждают, что им нельзя вакцинироваться без консультации врача из-за их состояния здоровья.

Например, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) выступил против обязательной вакцинации от Covid-19, поскольку большинство педагогов, которые все еще медлят с вакцинацией от вируса, делают это не из-за идеологических возражений, а потому что "не могут найти ответы на вопросы, связанные с индивидуальными проблемами со здоровьем и "о влиянии вакцин" на здоровье каждого человека с его собственным конкретным диагнозом".

Государственное агентство также пояснило, что прививка вакциной AstraZeneca и однократной вакциной Johnson&Johnson не должна проводиться людям, у которых диагностирован синдром тромбоцитопении, что является очень редким побочным эффектом этих вакцин. Прививку вакциной AstraZeneca также не следует делать пациентам с очень редким синдромом проницаемости капилляров.

Агентство и врачи указывают, что тяжелая аллергическая реакция или анафилаксия очень редки. Как сказано в сообщении агентства, в настоящее время в ZVA поступило четыре сообщения об анафилактических реакциях. Однако в Латвии после вакцинации от Covid-19 не зарегистрировано ни одного случая тромбоза с синдромом тромбоцитопении.