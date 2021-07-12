Травля в школе, болезнь сына и фирменный жест. Лучший игрок Евро-2020 Бонуччи и его путь к победе

Ещё немного фактов о Леонардо в цифрах

Лео - 3-й после футболистов Инсинье и Берарди по количеству ключевых передач в составе сборной Италии на Евро (11, вошёл в топ-20 на турнире), в топе по возвратам, подборам и отборам мяча. Помимо этого, он самый возрастной автор гола в финале за всё время проведения Евро - 34 года и 71 день.

Лео 12 лет играет в одной связке с Джорджо Кьеллини в "Ювентусе". В сборной Италии эта пара уже 10 лет.

Что было до Евро-2020?

Свой путь Леонардо начал ещё в родном городе Витербо - в команде "Витербезе". Вдохновителем спортсмена стал его старший брат Риккардо, который ходил с маленьким Лео на матчи и сам был в составе команды, рассказывает Sport24.

Несмотря на опеку брата, школьная травля не обошла его стороной - это оставило свой след, и совсем недавно у Леонардо в соавторстве с итальянским журналистом Франческо Ченити даже вышла книга для подростков на данную тему. Она называется "Мой друг Лео" - в ней затронуты вопросы буллинга.

"Буллеры, как правило, сами страдают от чего-либо. Надеюсь, что эта книга поможет и хулиганам понять, что они поступают неправильно", - сказал Бонуччи.

Защитником Лео стал лишь в 17 лет. До этого он играл в полузащите и даже в атаке.

В 18 лет спортсмен оказался в системе "Интера", где выиграл молодёжное первенство U20. Затем Бонуччи продали в "Бари" транзитом через "Дженоа" - это не помешало ему всего лишь за год заслужить почетное место в "Ювентусе". Там он и составил отличную связку с Джорджо Кьеллини - Бонуччи доставляет мяч вперёд и выдёргивается на соперников, а напарник - страхует.

Фирменный жест

ФОТО: AP/Scanpix

У Бонуччи есть свой фирменный жест-празднование. Что он делает? Надувает щёки и крутит пальцем вокруг рта. Что это значит? Ответил он сам:

"Это жест из детства. Я называю его "Прополощи рот, прежде чем говорить что-то едкое". На постоянной основе я начал использовать его после перехода из "Бари" в "Ювентус". Поспорил со своими друзьями, что если я забью по крайней мере пять голов в своём первом сезоне в Турине и буду праздновать так, то они сбреют волосы. Забить не удалось, но празднование я сохранил".

Фирменный жест спортсмена наглядно:

Это не единственный жест, который показал на поле Бонуччи. После гола в ворота Англии Лео изобразил руками буквы M и L. Адресат этого жеста - его супруга Мартина, с которой они воспитывают троих детей - сыновей Лоренцо и Маттео и дочь Матильду.

ФОТО: AP/Scanpix

"Самый сложный матч"

Семья занимает особое место в сердце Бонуччи. Так, однажды на Лео, его жену и сына напал вооружённый пистолетом грабитель. Спортсмен не растерялся, ударил кулаком злоумышленника, обезоружил его и погнал по улице.

В свою очередь в 2016 году Леонардо задумался о том, чтобы уйти из футбола. После Евро-2016 его семья отправилась на отдых. Случилось несчастье: его сына Маттео госпитализировали. Мальчику была сделана сложная операция, речь шла о жизни и смерти.

"На входе в операционную Маттео заревел как лев - так он хотел подбодрить нас, чтобы мы держались храбрее. Я сидел в углу и обращался к Богу",

- приводит слова футболиста Sport24.

Лео месяц думал о завершении карьеры ради сына, однако из спорта он не ушёл благодаря поддержке супруги. К счастью, Маттео пошёл на поправку. После чемпионства в 2017 году Бонуччи подарил свою золотую медаль сыну. Лео часто говорит ему:

"Ты наш чемпион, ты выиграл самый сложный матч".