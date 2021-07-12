Пн, 12.07.2021
В эти выходные мы доставили странам-членам достаточно вакцин, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения в этом месяце. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

"Без вакцины нет победы!": начинается новая рекламная кампания вакцинации

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Основная цель новой кампании по содействию вакцинации от Covid-19 - дать стимул тем скептикам, которые еще не решились пройти вакцинацию, заявила в телепепедаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD).

По ее словам, реклама на телевидении, радио и в городской среде является лишь частью набора коммуникационных мероприятий - параллельно на этой неделе начинается очень интенсивная кампания, адресованная представителям национальных меньшинств, а также в цифровых СМИ, чтобы охватить жителей Латвии по самым разным каналам.

Юхневича рассказала, что кампания проводится под лозунгом "Без вакцины нет победы!" и призывает всех объединиться, потому что без совместной вакцинации невозможно победить вирус.

Также она отметила, что в пунктах выездной вакцинации на ярмарках и мероприятиях интерес людей был довольно велик, поэтому концепция вакцинации на крупных мероприятиях на открытом воздухе, безусловно, будет развиваться.

Юхневича признала, что на прошлой неделе привилось мало людей - 52 000, и еще несколько недель назад это число было как минимум вдвое больше. Она допускает, что это связано с жарой, так как в такую погоду некоторые люди предпочитает как можно меньше выходить из дома.

Чтобы побудить людей более активно прививаться от Covid-19, сегодня начата новая национальная кампания по содействию вакцинации от Covid-19, которая включает в себя наружную рекламу и более широко задействует СМИ.

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