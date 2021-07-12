"Без вакцины нет победы!": начинается новая рекламная кампания вакцинации

По ее словам, реклама на телевидении, радио и в городской среде является лишь частью набора коммуникационных мероприятий - параллельно на этой неделе начинается очень интенсивная кампания, адресованная представителям национальных меньшинств, а также в цифровых СМИ, чтобы охватить жителей Латвии по самым разным каналам.

Юхневича рассказала, что кампания проводится под лозунгом "Без вакцины нет победы!" и призывает всех объединиться, потому что без совместной вакцинации невозможно победить вирус.

Также она отметила, что в пунктах выездной вакцинации на ярмарках и мероприятиях интерес людей был довольно велик, поэтому концепция вакцинации на крупных мероприятиях на открытом воздухе, безусловно, будет развиваться.

Юхневича признала, что на прошлой неделе привилось мало людей - 52 000, и еще несколько недель назад это число было как минимум вдвое больше. Она допускает, что это связано с жарой, так как в такую погоду некоторые люди предпочитает как можно меньше выходить из дома.