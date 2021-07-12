"Отвратительно". Футболисты сборной Англии подверглись травле в соцсетях со стороны расистов
Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила о расистских нападках в соцсетях на футболистов национальной сборной после проигрыша в финале Евро-2020.
Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила о расистских нападках в соцсетях на футболистов национальной сборной после проигрыша в финале Евро-2020.
"Футбольная ассоциация Англии решительно осуждает все формы дискриминации и потрясена расизмом в социальных сетях в отношении некоторых игроков сборной Англии. (…) Как нельзя лучше понимаем, что люди, стоящие за таким отвратительным поведением, не могут быть болельщиками команды. Сделаем всё возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, и будем добиваться самого сурового наказания всех виновных", - сказано в заявлении FA.
В воскресенье, 11 июля, сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу, обыграв в решающем матче Англию в серии послематчевых пенальти. Матч проходил на стадионе "Уэмбли" и завершился победой сборной Италии со счётом 1:1 (3:2 пен.).
Футболисты сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо подверглись травле в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче. Все трое спортсменов - темнокожие. Вратарь сборной Италии отбил все три мяча, в результате чего англичане проиграли.
Сборная Англии заступилась за своих игроков:
- говорится в заявлении.
В свою очередь мэр Лондона Садик Хан призвал соцсети удалить расистские оскорбления.
"Это абсолютно неприемлемо, недопустимо и будет расследовано", - говорится в сообщении в профиле лондонской полиции в Twitter.