"Отвратительно". Футболисты сборной Англии подверглись травле в соцсетях со стороны расистов

"Футбольная ассоциация Англии решительно осуждает все формы дискриминации и потрясена расизмом в социальных сетях в отношении некоторых игроков сборной Англии. (…) Как нельзя лучше понимаем, что люди, стоящие за таким отвратительным поведением, не могут быть болельщиками команды. Сделаем всё возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, и будем добиваться самого сурового наказания всех виновных", - сказано в заявлении FA.

В воскресенье, 11 июля, сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу, обыграв в решающем матче Англию в серии послематчевых пенальти. Матч проходил на стадионе "Уэмбли" и завершился победой сборной Италии со счётом 1:1 (3:2 пен.).

Футболисты сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо подверглись травле в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче. Все трое спортсменов - темнокожие. Вратарь сборной Италии отбил все три мяча, в результате чего англичане проиграли​​​.

Сборная Англии заступилась за своих игроков:

"У нас вызывает отвращение тот факт, что некоторые игроки нашей команды, отдавшие этим летом за неё все силы, подвергаются в Интернете дискриминирующим оскорблениям после сегодняшнего матча. Мы на стороне своих игроков❤",

- говорится в заявлении.

В свою очередь мэр Лондона Садик Хан призвал соцсети удалить расистские оскорбления.