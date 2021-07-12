Пн, 12.07.2021
В эти выходные мы доставили странам-членам достаточно вакцин, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения в этом месяце. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Фото ⟩ Обнаженная грудь и золотые бронхи. На фестивале в Каннах у Беллы Хадид самый запоминающийся образ!

ФОТО: SIPA/Scanpix

В список самых запоминающихся платьев Каннского кинофестиваля 2021 безусловно войдет Белла Хадид с ее необычным платьем!

Галерея: Белла Хадид в платье с золотыми бронхами на Каннскои кинофестивале

На красной ковровой дорожке Белла Хадид появилась в творении Schiaparelli. Авторство черного классического платья-футляря из плотной шерсти с золотым колье, напоминающим бронхи, принадлежит художнику-сюрреалисту Даниелю Розберри.

Розберри представил этот наряд лишь неделю назад в рамках Недели высокой моды в Париже.

"Это прямая цитата нашего времени: в пандемию легкие занимают все внимание и становятся на вес золота… Метафорично и провокационно", - говорит о платье издание ELLE.

НАВЕРХ
Back