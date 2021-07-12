Фото ⟩ Обнаженная грудь и золотые бронхи. На фестивале в Каннах у Беллы Хадид самый запоминающийся образ!

Галерея: Белла Хадид в платье с золотыми бронхами на Каннскои кинофестивале

На красной ковровой дорожке Белла Хадид появилась в творении Schiaparelli. Авторство черного классического платья-футляря из плотной шерсти с золотым колье, напоминающим бронхи, принадлежит художнику-сюрреалисту Даниелю Розберри.

Розберри представил этот наряд лишь неделю назад в рамках Недели высокой моды в Париже.