Видео ⟩ Анастасия Решетова стала артисткой лейбла Black Star
25-летняя модель Анастасия Решетова стала артисткой лейбла Black Star. Об этом пишет StarHit.ru.
25-летняя модель Анастасия Решетова стала артисткой лейбла Black Star. Об этом пишет StarHit.ru.
Напомним, в прошлом году Тимати покинул лейбл Black Star, который создавал с друзьями еще в нулевых, и расстался с Анастасией Решетовой после шести лет романа.
"Год назад Анастасия Решетова и Тимати расстались. Сразу после этого артист объявил о своем участии в шоу "Холостяк", а Настя стала ведущей шоу "Ты - топ-модель на ТНТ" и запела. На прошлой неделе она выпустила уже третий трек за последние полгода. А сегодня объявила о своем сотрудничестве с лейблом Black Star", - цитирует портал представителей Решетовой.
Как признавалась девушка, проблемы в семье начались после появления на свет сына Ратмира. Сейчас звезды поддерживают дружеские отношения ради ребенка.
"Сохранить семью - задача не из легких. Невозможно было мириться с некоторыми вещами. Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло от сердца, открылось второе дыхание, я перестала бояться, перевернула страницу", - признавалась Решетова.