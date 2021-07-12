Видео ⟩ Анастасия Решетова стала артисткой лейбла Black Star

Напомним, в прошлом году Тимати покинул лейбл Black Star, который создавал с друзьями еще в нулевых, и расстался с Анастасией Решетовой после шести лет романа.

"Год назад Анастасия Решетова и Тимати расстались. Сразу после этого артист объявил о своем участии в шоу "Холостяк", а Настя стала ведущей шоу "Ты - топ-модель на ТНТ" и запела. На прошлой неделе она выпустила уже третий трек за последние полгода. А сегодня объявила о своем сотрудничестве с лейблом Black Star", - цитирует портал представителей Решетовой.

Как признавалась девушка, проблемы в семье начались после появления на свет сына Ратмира. Сейчас звезды поддерживают дружеские отношения ради ребенка.