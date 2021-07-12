Пн, 12.07.2021
Нападения на журналистов недопустимы! Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии
Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии

Снова красное предупреждение: жара, грозы и град

ФОТО: Siniz Kim/Unsplash

До пятницы, 16 июля, в Латвии действует красное предупреждение об аномально сильной жаре.

Во вторник, 13 июля, температура в Латвии поднимется до +30…+34 градусов, в то время, как на побережье она может быть ниже, прогнозируют синоптики.

Днем и вечером во многих регионах могут пройти кратковременные дожди, местами - грозы с ливнями и порывистым ветром, возможен также град.

Будет дуть в основном слабый восточный ветер. Ночью на вторник температура опустится до +17…+23 градусов.

В столице во вторник возможен кратковременный дождь и гроза, преимущественно слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +21…+23 градуса, а днем - +32 градуса в тени.

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