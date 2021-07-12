Снова красное предупреждение: жара, грозы и град

Во вторник, 13 июля, температура в Латвии поднимется до +30…+34 градусов, в то время, как на побережье она может быть ниже, прогнозируют синоптики.

Днем и вечером во многих регионах могут пройти кратковременные дожди, местами - грозы с ливнями и порывистым ветром, возможен также град.

Будет дуть в основном слабый восточный ветер. Ночью на вторник температура опустится до +17…+23 градусов.