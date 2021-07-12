Фото ⟩ В корпусе парома "Эстония" обнаружены новые трещины: шведы знали о них давно, но молчали

По данным Rus.Postimees, шведы знали о выявленных повреждениях еще до нынешнего исследования. Исследовательская работа просто дала представителям Швеции возможность подтвердить эту информацию и поделиться ею с общественностью.
В ходе исследования в корпусе "Эстонии" были обнаружены еще две неизвестные трещины, заявил Эстонский центр расследований в области безопасности шведским СМИ.
Гендиректор Шведского центра исследований безопасности Йонас Бэкстранд подтвердил сделанное открытие. По его словам, это интересно, но существует риск чрезмерной интерпретации данных до того, как появится более широкая и общая картина. "Поэтому мы хотим быть осторожными, мы не хотели бы делать выводов до тех пор, пока наши эксперты не соберут всю информацию", - заявил Йонас Бэкстранд.
28 сентября 2020 года были опубликованы новые утверждения в связи с гибелью парома "Эстония". В документальном фильме Discovery Network о катастрофе парома "Эстония" в 1994 году содержатся новые кадры, снятые под водой в месте расположения останков парома, на которых можно разглядеть повреждение в правом борту.
Эстония, Финляндия и Швеция договорились, что проверка новой информации, представленной в документальном фильме, будет проходить в полном соответствии с заключенным в 1995 году соглашением Эстонской Республики, Финляндской Республики и Королевства Швеция о пароме "Эстония". Главная цель этого соглашения - защищать паром "Эстония" в качестве последнего пристанища жертв катастрофы от любой нарушающей покой деятельности. Страны тесно сотрудничают по этому вопросу, руководящим этим процессом флагманом является Эстония.