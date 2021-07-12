Фото ⟩ В корпусе парома "Эстония" обнаружены новые трещины: шведы знали о них давно, но молчали

По данным Rus.Postimees, шведы знали о выявленных повреждениях еще до нынешнего исследования. Исследовательская работа просто дала представителям Швеции возможность подтвердить эту информацию и поделиться ею с общественностью.

В ходе исследования в корпусе "Эстонии" были обнаружены еще две неизвестные трещины, заявил Эстонский центр расследований в области безопасности шведским СМИ.

Гендиректор Шведского центра исследований безопасности Йонас Бэкстранд подтвердил сделанное открытие. По его словам, это интересно, но существует риск чрезмерной интерпретации данных до того, как появится более широкая и общая картина. "Поэтому мы хотим быть осторожными, мы не хотели бы делать выводов до тех пор, пока наши эксперты не соберут всю информацию", - заявил Йонас Бэкстранд.

28 сентября 2020 года были опубликованы новые утверждения в связи с гибелью парома "Эстония". В документальном фильме Discovery Network о катастрофе парома "Эстония" в 1994 году содержатся новые кадры, снятые под водой в месте расположения останков парома, на которых можно разглядеть повреждение в правом борту.