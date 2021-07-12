Пн, 12.07.2021
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Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Лембергс обжаловал решение суда

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс обжаловал решение суда первой инстанции, согласно которому за коррупционные преступления он приговорен к пяти годам лишения свободы, конфискацию имущества и штраф в размере 20 000 евро.

22 февраля окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных зарплат (20 000 евро). Лембергса арестовали в зале суда.

В особых случаях задержанный

Лембергс после обжалования приговора суда первой инстанции имеет право просить апелляционную инстанцию ​​оценить дальнейшее применение заключения под стражу до слушания дела.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, если в апелляционный суд поступило заявление об отмене или изменении меры пресечения - задержания, такое заявление должно быть рассмотрено судьей апелляционной инстанции в письменной форме в течение трех рабочих дней до начала судебного разбирательства в апелляционном суде.

Однако такое заявление может быть подано только в том случае, если у обвиняемого возникли такие семейные обстоятельства или обстоятельства состояния здоровья, которые могут служить основанием для отмены или изменения содержания под стражей, и этот факт подтвержден документами. Такое заявление также может быть подано в соответствии с законом, если начало производства по делу в апелляционной инстанции определено на срок более двух месяцев после поступления дела в суд апелляционной инстанции.

В феврале Лембергс был арестован в зале суда после оглашения приговора, поскольку суд решил отменить меры пресечения, действовавшие до сих пор. При отбывании тюремного заключения суд решил включить в него время содержания под стражей Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Лембергс находился под стражей и под домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.

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