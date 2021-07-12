Санкции ударили по ИТ-сектору Беларуси: не поступают платежи из-за рубежа

Таких кейсов пока мало и они носят эпизодический характер, хотя в целом ситуация "абсолютно ожидаемая и предсказуемая", - сказал старший аналитик "Альпари-Евразия" Вадим Иосуб в комментарии Naviny.by.

Самое опасное в этой ситуации, по мнению эксперта, что "иностранные банки придут к выводу о токсичности платежей в любой белорусский банк, и на всякий случай будут отказывать в платежах".

По словам основателя Belarus IT Companies Club (BICC) Елизаветы Капитановой, это может стать последней каплей в деле релокации ИТ-компаний, на этот раз обоснованной и настоящей.