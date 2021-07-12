Пн, 12.07.2021
Мы должны продолжать работать и, конечно, мы не можем опускать руки, но так быстро восстановиться мы тоже не можем. Олита Ставус, руководитель структурного подразделения христианской общины Zilais Krusts
Олита Ставус, руководитель структурного подразделения христианской общины Zilais Krusts

Санкции ударили по ИТ-сектору Беларуси: не поступают платежи из-за рубежа

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

В последние две недели представители белорусского ИТ-сектора отмечают сложности с получением денег из-за рубежа. Проблемы с платежами в Беларусь возникли у немецких и швейцарских банков, которые ссылаются на санкционные ограничения в отношении белорусских госбанков.

Таких кейсов пока мало и они носят эпизодический характер, хотя в целом ситуация "абсолютно ожидаемая и предсказуемая", - сказал старший аналитик "Альпари-Евразия" Вадим Иосуб в комментарии Naviny.by.

Самое опасное в этой ситуации, по мнению эксперта, что "иностранные банки придут к выводу о токсичности платежей в любой белорусский банк, и на всякий случай будут отказывать в платежах".

По словам основателя Belarus IT Companies Club (BICC) Елизаветы Капитановой, это может стать последней каплей в деле релокации ИТ-компаний, на этот раз обоснованной и настоящей.

Пока релокация носит перманентный характер, ИТ-бизнес удерживает в стране льготный налоговый режим, кроме того, релокация - сложный и дорогостоящий процесс.

НАВЕРХ
Back