Фото, видео ⟩ На востоке Латвии - ливни и грозы. Есть разрушения

Шуманис сказал, что гроза продлится до вечера.

До конца рабочей недели в Латвии сохранится экстремально жаркая погода. Температура днем ​​поднимется до +34 градусов почти по всей стране. Во многих местах также ожидаются тропические ночи - температура воздуха не опустится ниже +20 градусов.

В VUGD сообщили, что во время грозы необходимо соблюдать осторожность в местах, особенно подверженных воздействию грозы, например, в лесах, на открытых участках. Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии также сообщает, что гроза может продлиться до вечера.

Šobrīd vietām virs Latvijas ir izveidojušies negaisa mākoņi, kas var nest spēcīgākas lietusgāzes un brāzmainu vēju. Iespējama arī krusa. Negaiss gaidāms līdz pat vakaram. ⚡️https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/CblQg8WbNW — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 12, 2021

Ураган уже нанес несколько повреждений в Даугавпилсе.