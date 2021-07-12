Фото, видео ⟩ На востоке Латвии прошли ливни и грозы. Есть разрушения

Шуманис сказал, что гроза продлится до вечера.
До конца рабочей недели в Латвии сохранится экстремально жаркая погода. Температура днем поднимется до +34 градусов почти по всей стране. Во многих местах также ожидаются тропические ночи - температура воздуха не опустится ниже +20 градусов.
В VUGD сообщили, что во время грозы необходимо соблюдать осторожность в местах, особенно подверженных воздействию грозы - например, в лесах, на открытых участках. Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии также сообщает, что гроза может продлиться до вечера.
Ураган уже нанес несколько повреждений в Даугавпилсе.