Вт, 13.07.2021
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Фото, видео ⟩ На востоке Латвии прошли ливни и грозы. Есть разрушения

ФОТО: Breaking LV/Twitter.com

В восточной части Латвии ожидаются грозы с сильными порывами ветра до 15-17 метров в секунду, также возможен град, проинформировал Агрис Шуманис, представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Шуманис сказал, что гроза продлится до вечера.

До конца рабочей недели в Латвии сохранится экстремально жаркая погода. Температура днем ​​поднимется до +34 градусов почти по всей стране. Во многих местах также ожидаются тропические ночи - температура воздуха не опустится ниже +20 градусов.

В VUGD сообщили, что во время грозы необходимо соблюдать осторожность в местах, особенно подверженных воздействию грозы - например, в лесах, на открытых участках. Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии также сообщает, что гроза может продлиться до вечера.

Ураган уже нанес несколько повреждений в Даугавпилсе.

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