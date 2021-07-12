В Эстонии 11-летняя девочка умерла из-за коронавируса
Эстонские врачи утверждают, что смерть 11-летней девочки наступила в результате заражения Covid-19, сообщает портал Err.ee.
Эстонские врачи утверждают, что смерть 11-летней девочки наступила в результате заражения Covid-19, сообщает портал Err.ee.
Первоначально причиной смерти считался инсульт, но после вскрытия и тщательного обследования выяснилось, что причиной смерти стал коронавирус.
Руководитель Таллиннской детской больницы Рит Раукас сообщил, что утром девочку доставили в больницу без сознания. По словам Раукаса, инсульт мог случиться ночью, а утром родители нашли ребенка в коме.
Однако в больнице у девочки был обнаружен Covid-19. Днем ранее девочка посетила друга, после чего пожаловалась на головную боль.
По словам Раукаса, у ребенка не было других болезней, а у девочки был крепкий организм.