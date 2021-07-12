В Эстонии 11-летняя девочка умерла из-за коронавируса

Первоначально причиной смерти считался инсульт, но после вскрытия и тщательного обследования выяснилось, что причиной смерти стал коронавирус.

Руководитель Таллиннской детской больницы Рит Раукас сообщил, что утром девочку доставили в больницу без сознания. По словам Раукаса, инсульт мог случиться ночью, а утром родители нашли ребенка в коме.

Однако в больнице у девочки был обнаружен Covid-19. Днем ранее девочка посетила друга, после чего пожаловалась на головную боль.