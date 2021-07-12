Пн, 12.07.2021
Мы должны продолжать работать и, конечно, мы не можем опускать руки, но так быстро восстановиться мы тоже не можем. Олита Ставус, руководитель структурного подразделения христианской общины Zilais Krusts
Олита Ставус, руководитель структурного подразделения христианской общины Zilais Krusts

В Эстонии 11-летняя девочка умерла из-за коронавируса

ФОТО: M.Pakats/shutterstock.com

Эстонские врачи утверждают, что смерть 11-летней девочки наступила в результате заражения Covid-19, сообщает портал Err.ee.

Первоначально причиной смерти считался инсульт, но после вскрытия и тщательного обследования выяснилось, что причиной смерти стал коронавирус.

Руководитель Таллиннской детской больницы Рит Раукас сообщил, что утром девочку доставили в больницу без сознания. По словам Раукаса, инсульт мог случиться ночью, а утром родители нашли ребенка в коме.

Однако в больнице у девочки был обнаружен Covid-19. Днем ранее девочка посетила друга, после чего пожаловалась на головную боль.

По словам Раукаса, у ребенка не было других болезней, а у девочки был крепкий организм.

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