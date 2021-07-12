Известно, где в Латвии зарегистрировано больше всего новых случаев коронавируса

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в столице впервые с октября опустилась ниже 300 случаев и составляет 298 случаев на 100 000 населения.

Последний раз кумулятивный показатель ниже 300 случаев был зарегистрирован в Риге 5 октября прошлого года.

В Тукумсском крае кумулятивная заболеваемость составляет 31 случай, в Сигулдском крае - 28, в Аугшдаугавском крае - 25, в Елгаве - 20. Ни одного случая заражения за последние две недели не зарегистрировано в Валкском и Вараклянском краях.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 35,8 случая.

В десяти муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в пяти он превышен на 50%. Самая высокая заболеваемость на 100 000 жителей в Аугшдаугаве, Сигулде, Краславе, Тукумском районе, Вентспилсе и Риге.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, позволяющим сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением, и который не указывает конкретное количество случаев.