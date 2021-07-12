Кровавая пятница: в Латвии - два убийства за один день

Первое убийство

9 июля в Госполицию поступила информация, что на территории Лимбажского района был обнаружен труп мужчины 1965 года рождения с признаками насильственной смерти - два ножевых ранения в область сердца. По прибытии на место происшествия полиция задержала мужчину 1962 года рождения, брата погибшего. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства.

По словам Васкане, в ходе расследования выяснилось, что между братьями возник семейный конфликт, в ходе которого мужчина 1962 года рождения взял нож и дважды ударил им своего брата. В результате на месте погиб мужчина 1965 года рождения. Задержанный ранее привлекал внимание полиции как за вождение в нетрезвом виде, так и за употребление алкоголя в общественном месте.

Задержанному за убийство брата может грозить пожизненное заключение или заключению на срок от пяти до 20 лет с испытательным сроком до трех лет.

Вчера, 11 июля, суд наложил на задержанного мужчину меру пресечения - заключение под стражу.

Второе убийство

В тот же день в Резекне во время семейного конфликта и употребления алкоголя был убит мужчина.

На семейный конфликт были вызваны сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия была обнаружена женщина 1980 года рождения в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

При осмотре по месту жительства также был обнаружен мужчина 1961 года рождения, у которого было несколько резаных ран в области головы и груди. Правоохранительные органы вызвали скорую медицинскую помощь, но врачам не удалось спасти жизнь мужчины.

В ходе предварительного расследования было установлено, что во время совместного употребления алкоголя между женщиной и мужчиной возник конфликт, в ходе которого женщина причинила мужчине смертельные телесные повреждения.