Пн, 12.07.2021
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Хайди Рассел, выиграла миллион долларов в "вакцинной лотерее"

Журналисты штурмуют парламент: новые протесты в Грузии

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Сразу в нескольких российских регионах – сильные лесные пожары. В МЧС предупреждают, что в ближайшее время ситуация может ухудшиться
  • Новые протесты в Грузии: после гибели журналиста его коллеги штурмуют парламент и требуют отставки правительства
  • На Кубе проходят крупнейшие протесты за 30 лет

У здания парламента Грузии прошла акция в поддержку журналистов, которые пострадали неделю назад во время освящения митинга противников гей-парада. На репортеров напали ультра-правые активисты и националисты, десятки человек получили травмы. Накануне же стало известно о смерти оператора, участвовавшего во время митинга. Его избили неизвестные, после чего ему потребовалась операция. Спустя несколько дней его выписали из больницы, но на выходных его нашли мертвым.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
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