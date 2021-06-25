Журналисты штурмуют парламент: новые протесты в Грузии
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
У здания парламента Грузии прошла акция в поддержку журналистов, которые пострадали неделю назад во время освящения митинга противников гей-парада. На репортеров напали ультра-правые активисты и националисты, десятки человек получили травмы. Накануне же стало известно о смерти оператора, участвовавшего во время митинга. Его избили неизвестные, после чего ему потребовалась операция. Спустя несколько дней его выписали из больницы, но на выходных его нашли мертвым.
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Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.