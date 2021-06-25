Журналисты штурмуют парламент: новые протесты в Грузии

У здания парламента Грузии прошла акция в поддержку журналистов, которые пострадали неделю назад во время освящения митинга противников гей-парада. На репортеров напали ультра-правые активисты и националисты, десятки человек получили травмы. Накануне же стало известно о смерти оператора, участвовавшего во время митинга. Его избили неизвестные, после чего ему потребовалась операция. Спустя несколько дней его выписали из больницы, но на выходных его нашли мертвым.