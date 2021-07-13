Академия Riga Football Club в течение года планирует спонсировать тренировки для 1000 детей

Решение Riga FC об отмене платы за обучение в 2021 году рассматривается как инвестиция в будущее, так как клуб воспитывает профессиональных спортсменов, за которых можно получить финансирование от государства, а также вкладывает в общее улучшение здоровья детей и молодёжи.

"Мы планируем делать ударение на качество и подготовить профессиональных спортсменов. Мы - лицензированное учебное заведение, которое готовит будущих профессиональных спортсменов.

ФОТО: Anda Krauze

Основная цель - воспитать как можно больше молодых футболистов так, чтобы они стали профессионалами.

Но без подбора кадров это сделать сложно, поэтому руководство клуба решило отменить плату за обучение в академии, чтобы дать возможность играть в футбол более широкому кругу молодёжи. Тогда можно будет отобрать самых талантливых для одной цели - профессионального спорта", - говорит директор академии Riga FC Раймонд Лайзанс.

Riga FC в будущем планирует развиваться в направлении качества, чтобы спортсмены, обучающиеся в академии, могли развивать свою карьеру в профессиональных спортивных клубах и потенциально стать игроками национальных сборных.

В ближайшее время состоится новый отбор и планируется, что количество воспитанников превысит тысячу. "Мы ожидаем прироста количества воспитанников, в то же время мы готовы к этому технически: инфраструктура - доступна, мы тренируемся на большой современной базе в Межапарке, развиваем и другие проекты", - подчёркивает Лайзанс.

"Я знаю, как этого достичь и не сомневаюсь, что это возможно", - говорит Лайзанс.

Руководитель Riga Academy Раймонд Лайзанс в прошлом голкипер сборной Латвии с 19-летним опытом профессионального футбола и более 20-летнего опыта руководства Рижскими детскими футбольными академиями.