Туктамышева на даче и грация от Роналду. Как прошла неделя звёзд спорта?
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер отдыхает на пляже
Хоккеист Кирилл Капризов на Алтае
Скелетонистка Елена Никитина на прогулке
Кристап Порзиньгис усердно тренируется
Теннисистка Элина Свитолина отдыхает на гальке
Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида заплела африканские косички
Елизавета Туктамышева на даче прячется от городской суеты
Легкоатлетка Лаура Икауниеце пропотела в зале
Майрис Бриедис играет со светом
Украинский боксёр Василий Ломаченко спасается от жары
Ричард Болотник делает тоже самое, но в Вецаки
Евгения Медведева и мопс
Дарья Клишина сидит на холодном
Экс-гимнастка Александра Солдатова и лошадка
Немного грации от синхронистки Варвары Субботиной
О-о-очень много грации от Криштиану Роналду