США предупреждают о возможном повышении риска синдрома Гийена-Барре после вакцинации J&J

Эта новость стала новым ударом для фармацевтической компании J&J, которая получила экстренное разрешение на вакцину против Covid-19 в феврале, но до сих пор играла небольшую роль в кампании вакцинации США против нового коронавируса.

"Хотя доступная информация предполагает связь между вакциной Janssen и повышенным риском GBS, этого недостаточно, чтобы предположить причинно-следственную связь", - заявили в FDA.

На основе анализа федеральной системы мониторинга безопасности вакцин было зарегистрировано примерно 100 потенциальных случаев GBS после введения примерно 12,5 миллионов доз этой вакцины.

95 из этих случаев GBS были тяжелыми и требовали госпитализации. Сообщается также об одной смерти.

Хотя сообщения о GBS редки, они "могут указывать на небольшой потенциальный риск после вакцинации", - сказал представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Однако преимущества вакцинации данной вакцины J&J перевешивают риски, поскольку, по данным CDC и FDA, в Соединенных Штатах почти все случаи госпитализации и летальных исходов после Covid-19 в настоящее время насчитывается среди невакцинированных.

GBS - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена-Барре. Тяжелые случаи синдрома Гийена-Барре наблюдаются редко, но они могут приводить практически к полному параличу.

При синдроме Гийена-Барре иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. При этом синдроме могут быть затронуты нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения. Это может приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в ногах и/или руках. Это редкое заболевание, оно может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин.

В Соединенных Штатах от этой болезни ежегодно страдают от 3000 до 6000 человек, но большинство из них выздоравливают.

В новом предупреждении сказано, что симптомы GBS начали проявляться в основном в течение 42 дней после вакцинации.