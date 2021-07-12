ФОТО ⟩ Хоккеисты рижского "Динамо" начали подготовку к новому сезону КХЛ

Ранее стало известно, что рижское "Динамо" подписало контракт с нападающим сборной Финляндии Петером Тииволой. Для 27-летнего форварда это будет первый опыт выступлений за пределами Финляндии.

В этом сезоне хоккеист дебютировал за национальную сборную и представлял Финляндию на чемпионате мира в Риге, где его команда заняла второе место. На ЧМ-2021 Тиивола провёл два матча, в том числе против сборной Латвии, сделав одну результативную передачу.