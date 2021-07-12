Вт, 13.07.2021
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Гатис Эглитис, министр благосостояния

ФОТО ⟩ Хоккеисты рижского "Динамо" начали подготовку к новому сезону КХЛ

Хоккеисты рижского "Динамо" начали подготовку к новому сезону КХЛ ФОТО: Kaspars Volonts

В понедельник, 12 июля, команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижское "Динамо" приступила к подготовке к новому сезону. Команда проведёт официальные сборы в Лиепае, начиная с 18 июля.

Галерея: Хоккеисты рижского "Динамо" начали подготовку к новому сезону КХЛ

Ранее стало известно, что рижское "Динамо" подписало контракт с нападающим сборной Финляндии Петером Тииволой. Для 27-летнего форварда это будет первый опыт выступлений за пределами Финляндии.

В этом сезоне хоккеист дебютировал за национальную сборную и представлял Финляндию на чемпионате мира в Риге, где его команда заняла второе место. На ЧМ-2021 Тиивола провёл два матча, в том числе против сборной Латвии, сделав одну результативную передачу.

Тиивола стал 12-м легионером рижского "Динамо".

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