FDP: оказание значительной помощи строительству в период пандемии было ошибкой

По оценке Штейнбуки, латвийское правительство в первую волну пандемии проделало хорошую работу, учитывая большую неопределенность, в которой работали правительства всего мира. Уровень господдержки экономики в первую волну пандемии весной 2020 года составил 1,29 млрд евро или 4,4% ВВП, а во вторую волну осенью 2020 года и в 2021 году - 3,45 млрд евро или 11,3% ВВП.

"Таким образом, уровень государственной помощи увеличился почти втрое, но это было сделано небезупречным способом", - сказала глава FDP.

По ее мнению, один из наиболее значительных локальных рисков инфляции, на который следует обратить внимание правительству, связан с перегревом строительной отрасли, поскольку перегрев любой отрасли приводит к резкому росту затрат и цен.

Как отметила Штейнбука, до 2020 года доля строительного сектора в экономике составляла в среднем 6% ВВП, а исторические данные показывают, что в периоды, когда доля сектора ниже 6% ВВП, рост цен в секторе умеренный и не превышает 2% в год. С другой стороны, если доля строительного сектора превышает 6% ВВП, это вызывает рост цен.

"Что сейчас происходит? Уже в 2020 году доля строительства по добавленной стоимости в экономике достигла 7%, и это говорит о том, что в отрасли практически нет свободных мощностей. В этой ситуации дальнейшее наращивание объемов строительства приведет к неизбежному увеличению стоимости строительства и цен. Однако это еще не все - несмотря на пандемию, в 2020 году объемы строительства продолжили расти и увеличились на 2,6%, а заработная плата в отрасли выросла более чем на 7% по сравнению с 2019 годом.

В первом квартале этого года объемы строительства несколько снизились по сезонным причинам, но затраты на строительство продолжили расти еще на 1,3%, а заработная плата выросла особенно резко - на 3,5%, что свидетельствует о том, что отрасль перегрета и испытывает нехватку рабочей силы ", - описала ситуацию Штейнбука.

Она добавила, что есть и другие причины для перегрева - рост цен на различные материалы и риски образования строительных картелей. И в этих обстоятельствах весной правительство утвердило программу поддержки в размере 200 млн евро. FDP считает это решение одной из самых больших ошибок, допущенных правительством в политике кризисной поддержки, сказала Штейнбука. Следует отметить, что в рамках Механизма восстановления и устойчивости 65% из 1,82 млрд евро пойдут непосредственно на строительство различных объектов инфраструктуры, а также крупных объектов, таких как Rail Baltica и Лиепайская тюрьма.

"Это нехорошее решение, с последствиями которого придется бороться в будущем", - сказала глава FDP.