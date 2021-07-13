FDP: оказание значительной помощи строительству в период пандемии было ошибкой

По оценке Штейнбуки, латвийское правительство в первую волну пандемии проделало хорошую работу, учитывая большую неопределенность, в которой работали правительства всего мира. Уровень господдержки экономики в первую волну пандемии весной 2020 года составил 1,29 млрд евро или 4,4% ВВП, а во вторую волну осенью 2020 года и в 2021 году - 3,45 млрд евро или 11,3% ВВП.
"Таким образом, уровень государственной помощи увеличился почти втрое, но это было сделано небезупречным способом", - сказала глава FDP.
По ее мнению, один из наиболее значительных локальных рисков инфляции, на который следует обратить внимание правительству, связан с перегревом строительной отрасли, поскольку перегрев любой отрасли приводит к резкому росту затрат и цен.
Как отметила Штейнбука, до 2020 года доля строительного сектора в экономике составляла в среднем 6% ВВП, а исторические данные показывают, что в периоды, когда доля сектора ниже 6% ВВП, рост цен в секторе умеренный и не превышает 2% в год. С другой стороны, если доля строительного сектора превышает 6% ВВП, это вызывает рост цен.
"Что сейчас происходит? Уже в 2020 году доля строительства по добавленной стоимости в экономике достигла 7%, и это говорит о том, что в отрасли практически нет свободных мощностей. В этой ситуации дальнейшее наращивание объемов строительства приведет к неизбежному увеличению стоимости строительства и цен. Однако это еще не все - несмотря на пандемию, в 2020 году объемы строительства продолжили расти и увеличились на 2,6%, а заработная плата в отрасли выросла более чем на 7% по сравнению с 2019 годом.
В первом квартале этого года объемы строительства несколько снизились по сезонным причинам, но затраты на строительство продолжили расти еще на 1,3%, а заработная плата выросла особенно резко - на 3,5%, что свидетельствует о том, что отрасль перегрета и испытывает нехватку рабочей силы ", - описала ситуацию Штейнбука.
Она добавила, что есть и другие причины для перегрева - рост цен на различные материалы и риски образования строительных картелей. И в этих обстоятельствах весной правительство утвердило программу поддержки в размере 200 млн евро. FDP считает это решение одной из самых больших ошибок, допущенных правительством в политике кризисной поддержки, сказала Штейнбука. Следует отметить, что в рамках Механизма восстановления и устойчивости 65% из 1,82 млрд евро пойдут непосредственно на строительство различных объектов инфраструктуры, а также крупных объектов, таких как Rail Baltica и Лиепайская тюрьма.
"Это нехорошее решение, с последствиями которого придется бороться в будущем", - сказала глава FDP.
Она считает, что по мере улучшения ситуации правительство должно постепенно прекратить свою антикризисную поддержку. Это не означает, что всякая поддержка должна быть немедленно прекращена, поскольку отрасли, которые были "в коме" во время кризиса" - гостиницы, туризм и организация мероприятий - должны и далее поддерживаться. "Но раздачу помощи направо и налево нужно прекратить", - уверена Штейнбука.