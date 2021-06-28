Выявлено 53 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 33,9

Умершие входили в возрастную группу от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился с 35,8 до 33,9 случая.

Всего в понедельник в Латвии сделано 8384 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%.