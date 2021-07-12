Исследование ⟩ В связи с пандемией среди молодежи вспыхнула еще одна серьезная болезнь

Согласно исследованию, опубликованному в предварительном выпуске журнала Pediatrics, в больнице Мичигана число подростков, находящихся там с расстройствами пищевого поведения, более чем удвоилось в течение первых 12 месяцев пандемии.

В течение этих 12 месяцев в больнице было зарегистрировано 125 случаев госпитализации пациентов в возрасте от 10 до 23 лет, что является значительным ростом, поскольку количество госпитализаций в связи с расстройствами пищевого поведения в период с 2017 по 2019 год составляло в среднем 56 в год.

"Эти данные подчеркивают, насколько глубоко пандемия затронула молодых людей, которые столкнулись с закрытием школ, социальной изоляцией и отменой внеклассных мероприятий. В мгновение ока весь их мир перевернулся с ног на голову", - сказала ведущий автор исследования Алана Отто, врач детской больницы Мичиганского университета, занимающаяся вопросами здоровья подростков.

"Для подростков с расстройствами пищевого поведения и подростков из группы риска по расстройствам пищевого поведения эти изменения могли усугубить или вызвать симптомы заболевания", - отметила она.

Однако эти цифры могут отражать лишь часть людей с расстройствами пищевого поведения, затронутых пандемией, поскольку эти данные относятся только к молодым людям, серьезная болезнь которых привела к госпитализации.

"Наше исследование указывает на то, что негативные последствия пандемии для психического здоровья могут быть особенно серьезными среди подростков с расстройствами пищевого поведения. Но наши данные не охватывают всей картины. Это могут быть консервативные оценки", - сказала Отто.

В научной работе отмечается, что после окончания периода исследования в марте 2021 года количество молодых людей с проблемами продолжало расти.

К расстройствам, граничащим с расстройствами пищевого поведения, относится нервная анорексия - на проблему могут указывать ограничения в питании, чрезмерные физические нагрузки и/или эпизоды потери веса.

Расстройства пищевого поведения связаны с генетикой, психологическими факторами и социальным влиянием и особенно высоки у подростков с низкой самооценкой или симптомами депрессии.

По словам Отто, изменения в повседневной жизни подростков во время пандемии, такие как закрытие школ и пропуск занятий организованными видами спорта, также могут нарушить привычки в еде и физических упражнениях и стать рычагом для развития нездорового питания среди тех, кто уже находится в группе риска.

"Во время пандемии отсутствие рутины, прерывание повседневной деятельности и чувство потери контроля - все это возможные факторы. Для многих подростков еда - это то, что находится под их контролем, в то время как остальное - нет", - сказала она.

Некоторые пациенты также сообщали, что ограничения на занятия спортом и другие физические нагрузки заставляли их беспокоиться о наборе веса, что приводило к нездоровой диете или упражнениям. Возросшее использование социальных сетей во время пандемии могло также привести к тому, что молодые люди стали более негативно воспринимать образ своего тела.