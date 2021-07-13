Темп вакцинации продолжает стагнировать

Для сравнения, в понедельник на прошлой неделе в Латвии привились около 7600 человек, а всего за неделю - около 55 000 человек или менее 8000 человек в день. Пока что самый высокий темп вакцинации был на неделе с 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 600 человек в день.