Темп вакцинации продолжает стагнировать; От Covid-19 привились 56% педагогов

36 599 педагогов (44%) еще не привились от коронавируса.

Из общего числа привитых педагогов, получивших первую или обе вакцины от Covid-19, 10 031 (44%) педагогов работают в системе дошкольного образования, 31 720 (59%) - в системе общего образования, 4 186 (76%) - в высших учебных заведениях.

Самая высокая доля непривитых педагогов в дошкольном образовании - 56%, в общеобразовательных учреждениях не привито 41% педагогов, в вузах - 24%.

52% или 43 320 педагогов дошкольных, общеобразовательных и высших учебных заведений завершили вакцинацию от Covid-19.

Большинство или 73% педагогов, завершивших вакцинацию от Covid-19, работают в высших учебных заведениях. За ними следуют педагоги общеобразовательных школ - 55% и педагоги дошкольных учреждений - 41%.

Всего в латвийской системе образования работают 82 536 педагогов, из них 22 873 - в дошкольных учреждениях, 54 128 - в общеобразовательных учреждениях, 5 535 - в высших учебных заведениях.

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), вакцинация от Covid-19 на этой неделе началась еще медленнее, чем неделю назад, когда темп вакцинации был самым низким со второй половины апреля.

Вчера 4672 человека получили прививки от Covid-19, в том числе первую прививку - 1403 человека, а 3269 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 1155 человек получили однократную вакцину Johnson&Johnson.

Для сравнения, в понедельник на прошлой неделе в Латвии привились около 7600 человек, а всего за неделю - около 55 000 человек или менее 8000 человек в день. Пока что самый высокий темп вакцинации был на неделе с 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 600 человек в день.