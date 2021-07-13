СМИ: У звезды НХЛ Кирилла Капризова роман с дочерью Дмитрия Маликова

Спортивные обозреватели как один уверены, что Капризова ждёт новый выгодный контракт. Но пока внимание сосредоточено на личной жизни Кирилла.

Напомним, некоторое время он встречался со звездой шоу "Холостяк" моделью Николь Сахтариди. Не так давно издание "Комсомольская правда" сообщило, что сердце Капризова вновь занято. Новой возлюбленной спортсмена стала Стефания Маликова - дочь известного певца и композитора Дмитрия Маликова.

Стоит отметить, что официально о своих отношения пара не объявляла. В соцсетях нет и совместных фото, но любопытные фанаты заметили, что Стеша и Кирилл публикуют фотографии в одинаковых локациях. Оба сейчас проводят летний отпуск на Алтае. Добавим к этому взаимные лайки и подписку. Подписчики считают, что это не просто совпадение.

Издание "Спорт-Экспресс" пишет, что Кирилл Капризов сейчас самый завидный жених российского хоккея, а 20-летняя Стеша - очаровательная свободная девушка, которую, кстати, ничего не держит в России. Ранее она окончила МГИМО и начала модельную карьеру, о чем в многочисленных интервью рассказывал гордый отец.

Осталось дождаться официального подтверждения слухов от пары.