Видео ⟩ "Насильно никого вакцинировать не будут": омбудсмен про вакцинацию против Covid-19

По словам омбудсмена Юриса Янсона, проводить лотерею с целью побудить людей пройти вакцинацию от Covid-19 - неэтично.

"Подкуп и угрозы не считаются признаком здорового и правового государства. В стране, ориентированной на развитие, где правит верховенство закона, общество самодостаточно и несет ответственность за принятие решений.

Он отмечает, что общество разделено и что существуют резко разные взгляды, возможно, основанные на заявлениях политиков во время "первой волны" пандемии.

"Политики своими необдуманными комментариями, особенно на министерском уровне, вступили в конфликт с самими собой, и, конечно же, в обществе образовалась защитная реакция", - сказал Янсонс в интервью.

Между политиками и эпидемиологами не было единства, поэтому общественность была сбита с толку и не знала, что делать. "Понаслушавшись теорий заговора и так называемых "антиваксеров". Я думаю, что общение должно быть направлено в совершенно ином векторе. Ко всем группам общества нужно обращаться таким образом, чтобы каждый понимал точную, правдивую информацию".

"Жалобы на все вокруг и на Covid-19 выросли втрое", - сказал Янсонс.

В настоящее время в основном речь идет об обязательной вакцинации против Covid-19. Жалобы поступали от военнослужащих, учителей, некоторые также от врачей.

Чтобы ввести обязательную вакцинацию, политикам необходимо работать над внесением изменений в закон. Однако у министра здравоохранения уже есть достаточно широкие полномочия, чтобы сделать вакцинацию против Covid-19 обязательной в определенных секторах, поскольку это отвечает интересам общественного здравоохранения.