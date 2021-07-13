Агрессивное поведение и отказ от маски "стоил" мужчине из Екабпилса 130 евро

Находившийся на автовокзале мужчина не только отказался использовать маску, но и мешал окружающим, пил алкоголь и не реагировал на выговоры, тем самым нарушая покой окружающих на автовокзале. Сотрудники правоохранительных органов допросили мужчину, 1984 года рождения, но он вел себя агрессивно и использовал нецензурные слова.
"Учитывая, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения не отреагировал на неоднократные выговоры полиции и не выполнил законные требования сотрудников полиции, было принято решение задержать мужчину и доставить в отделение полиции" , - пояснила Калниня.
Однако это не уменьшило агрессии мужчины. Находясь в служебном автомобиле, задержанный бил машину ногами.
От мужчины очень сильно пахло алкоголем, поэтому была проведена проверка. Тест обнаружил 2,32 промилле.
В отделении полиции 36-летний мужчина все еще не хотел успокаиваться, он несколько раз умышленно врезался в стену, получив травму в области головы. Полиции пришлось вызвать врачей, которые доставили мужчину в медицинское учреждение.
В полиции возбуждено два дела об административных правонарушениях. На мужчину наложен штраф в размере 30 евро за нарушение Закона о контроле за инфекцией Covid-19 и неиспользование маски в случаях, предусмотренных нормативными актами. За несоблюдение законных требований должностных лиц и нарушение общественного порядка наложен штраф в размере 100 евро.