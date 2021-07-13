Вт, 13.07.2021
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Агрессивное поведение и отказ от маски "стоил" мужчине из Екабпилса 130 евро

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В понедельник, 12 июля, на автовокзале Екабпилса был оштрафован агрессивный мужчина без маски на 130 евро, сообщила представитель Земгальского регионального управления государственной полиции Даце Калниня.

Находившийся на автовокзале мужчина не только отказался использовать маску, но и мешал окружающим, пил алкоголь и не реагировал на выговоры, тем самым нарушая покой окружающих на автовокзале. Сотрудники правоохранительных органов допросили мужчину, 1984 года рождения, но он вел себя агрессивно и использовал нецензурные слова.

"Учитывая, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения не отреагировал на неоднократные выговоры полиции и не выполнил законные требования сотрудников полиции, было принято решение задержать мужчину и доставить в отделение полиции" , - пояснила Калниня.

Однако это не уменьшило агрессии мужчины. Находясь в служебном автомобиле, задержанный бил машину ногами.

От мужчины очень сильно пахло алкоголем, поэтому была проведена проверка. Тест обнаружил 2,32 промилле.

В отделении полиции 36-летний мужчина все еще не хотел успокаиваться, он несколько раз умышленно врезался в стену, получив травму в области головы. Полиции пришлось вызвать врачей, которые доставили мужчину в медицинское учреждение.

В полиции возбуждено два дела об административных правонарушениях. На мужчину наложен штраф в размере 30 евро за нарушение Закона о контроле за инфекцией Covid-19 и неиспользование маски в случаях, предусмотренных нормативными актами. За несоблюдение законных требований должностных лиц и нарушение общественного порядка наложен штраф в размере 100 евро.

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