Зачистка. Власти Беларуси хотят уничтожить любое публичное инакомыслие

По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала года задержано 87 сотрудников СМИ, из которых 29 сейчас в неволе.

К оставшимся интернет-СМИ приходят КГБ или ГУБОПиК, конфискуют технику, а сотрудников вызывают на допросы или садят в СИЗО. Независимых журналистов мотивируют уехать за границу.

На фоне погрома медиасектора на второй план ушла информация о репрессиях в отношении активистов и ликвидации структур гражданского общества. Но Министерство юстиции проверяет некоммерческие организации национального уровня, а на местном уровне с некоторыми уже расправляются.

"Черный четверг"

По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала этого года в стране было задержано 87 журналистов и сотрудников СМИ, из которых 29 в настоящий момент находятся в неволе.

За один день 8 июня были задержаны семеро журналистов и бухгалтер "Нашай нівы". Четверо из них - сотрудники "Нашай нівы", их подозревают в уголовном деле по организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Беларуси). Еще два сотрудника этой редакции с неясным процессуальным статусом остались на свободе, но - с подпиской о неразглашении.

Обыски с конфискацией компьютеров и смартфонов прошли 8 и 9 июля в редакции и дома у сотрудников "Нашай нівы", "Брестской газеты", порталов Orsha.eu, "Медиа-Полесье", Intex-Press, Вobr.by, а также у фрилансеров, которые сотрудничают с вещающим из Польши телеканалом "Белсат".

"Медиа-Полесье" сообщило, что обыски у сотрудников редакции в Лунинце и Пинске проводили следственные группы КГБ в рамках уголовного дела "Акт терроризма".

Кроме того, 8 июля Министерство информации "на основании уведомления Генеральной прокуратуры" приняло решение об ограничении доступа к сайту nn.by ("Наша ніва") - этот домен заблокирован как для белорусских, так и для зарубежных пользователей.

В тот же день редактор новостей сайта "Першы рэгіён" Олег Супрунюк был оштрафован судом на 590 рублей по административному делу о "распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов" (часть 2 статьи 19.11 КоАП РБ).

Белорусская ассоциация журналистов потребовала "остановить уничтожение свободного слова" в Беларуси. "Под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить независимые белорусские медиа", - говорится в заявлении БАЖ.

В документе выдвигается прогноз, что в результате масштабного подавления независимых СМИ "общество вместо верифицированной и изложенной в соответствии с журналистской этикой информацией будет читать материалы, которые не соответствуют даже минимальным профессиональным стандартам".

Речи в стилистике войны

Тем временем Александр Лукашенко 8 июня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава заявил, что сейчас война, как правило, не начинается с агрессии извне: