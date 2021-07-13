Зачистка. Власти Беларуси хотят уничтожить любое публичное инакомыслие

С учетом места и аудитории, которой был адресован спич, акцент в выступлении сделан на военном аспекте, в стилистике информационной войны, ведущейся извне. Однако сказанное вполне укладывается в пропагандистскую схему, где и протесты, и негативная информация в СМИ не имеют никаких иных внутренних причин, а лишь являются отработкой иностранного заказа.
В России власти в этом плане были более откровенными, хотя и более изощренными - СМИ брали под контроль преимущественно за счет перекупки изданий.
Сотрудник Центра оборонных исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Николайчук в интервью "Литературной газете" признался: "Перед тем как присоединить Крым, была проведена огромная, кропотливая, болезненная и почти невидимая работа по исключению из медийного поля России тех СМИ, которые могли бы стрелять в спину. Информационная война требует подавляющего преимущества тех СМИ, которые работают на реализацию государственного проекта. Пропагандистский ужас первой чеченской войны, когда били по своим, не забыт и не должен повториться".
Нечто подобное пытаются реализовать и в Беларуси, но речь идет не о перекупке изданий, а об институциональном разрушении медиабизнеса для нелояльных СМИ, их исключении из монополизированной системы распространения периодики, запрета печататься в белорусских типографиях.
К оставшимся интернет-СМИ приходят КГБ или ГУБОПиК, конфискуют технику, а сотрудников редакции вызывают на допросы или садят в СИЗО. Таким образом, независимых журналистов мотивируют уехать за границу.
Апрельский приговор от Макея приводится в исполнение?
На фоне погрома независимого медиасектора на второй план ушла информация о репрессиях в отношении активистов и ликвидации структур гражданского общества. Однако и здесь выполняется обещание министра иностранных дел Владимира Макея, который еще 10 апреля заявил: введение санкций против правящего режима "приведет однозначно" к тому, что "не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры".
Сейчас Министерство юстиции проверяет ряд некоммерческих организаций национального уровня, а на местном уровне уже с некоторыми из них расправляются.
Так, 8 июля Генпрокуратура сообщила, что по представлению прокуратуры Бреста администрацией Ленинского района ликвидированы учреждения "За свой город" и "Дзедзіч".
Судя по всему, их тоже уничтожают, "чтобы не стреляли в спину". В частности, про "Дзедзіч" написано, что это учреждение "организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий".
"Нормализация ситуации", как ее понимает правящий режим, требует исключения из публичного пространства любого несогласия с властью. Люди в погонах исполняют приказы и получают за погромы инакомыслящих поощрения.
И хотя убедить белорусов вновь полюбить Лукашенко таким образом заведомо невозможно, вполне достижима тактическая цель проведения неких политических преобразований без видимого недовольства населения Беларуси.
Можно лишь гадать, перед чем стелют соломку - перед анонсированным на осень углублением белорусско-российской интеграции или перед конституционным референдумом, намеченным на начало 2022 года.