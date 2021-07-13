Вт, 13.07.2021
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Зачистка. Власти Беларуси хотят уничтожить любое публичное инакомыслие

Белорусская полиция. Иллюстративное фото ФОТО: - / TUT.BY / AFP

"Нормализация ситуации", как ее понимает правящий режим, требует исключения из публичного пространства любого несогласия с властью, - рассуждает о последних событиях в Беларуси аналитик Naviny.by. Обыски и задержания в независимом медиасекторе Беларуси воспринимаются как погром. В эфире госканала представитель КГБ дал им не менее откровенное определение - зачистка.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала года задержано 87 сотрудников СМИ, из которых 29 сейчас в неволе.

К оставшимся интернет-СМИ приходят КГБ или ГУБОПиК, конфискуют технику, а сотрудников вызывают на допросы или садят в СИЗО. Независимых журналистов мотивируют уехать за границу.

На фоне погрома медиасектора на второй план ушла информация о репрессиях в отношении активистов и ликвидации структур гражданского общества. Но Министерство юстиции проверяет некоммерческие организации национального уровня, а на местном уровне с некоторыми уже расправляются.

"Черный четверг"

По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала этого года в стране было задержано 87 журналистов и сотрудников СМИ, из которых 29 в настоящий момент находятся в неволе.

За один день 8 июня были задержаны семеро журналистов и бухгалтер "Нашай нівы". Четверо из них - сотрудники "Нашай нівы", их подозревают в уголовном деле по организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Беларуси). Еще два сотрудника этой редакции с неясным процессуальным статусом остались на свободе, но - с подпиской о неразглашении.

Обыски с конфискацией компьютеров и смартфонов прошли 8 и 9 июля в редакции и дома у сотрудников "Нашай нівы", "Брестской газеты", порталов Orsha.eu, "Медиа-Полесье", Intex-Press, Вobr.by, а также у фрилансеров, которые сотрудничают с вещающим из Польши телеканалом "Белсат".

"Медиа-Полесье" сообщило, что обыски у сотрудников редакции в Лунинце и Пинске проводили следственные группы КГБ в рамках уголовного дела "Акт терроризма".

Кроме того, 8 июля Министерство информации "на основании уведомления Генеральной прокуратуры" приняло решение об ограничении доступа к сайту nn.by ("Наша ніва") - этот домен заблокирован как для белорусских, так и для зарубежных пользователей.

В тот же день редактор новостей сайта "Першы рэгіён" Олег Супрунюк был оштрафован судом на 590 рублей по административному делу о "распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов" (часть 2 статьи 19.11 КоАП РБ).

Белорусская ассоциация журналистов потребовала "остановить уничтожение свободного слова" в Беларуси. "Под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить независимые белорусские медиа", - говорится в заявлении БАЖ.

В документе выдвигается прогноз, что в результате масштабного подавления независимых СМИ "общество вместо верифицированной и изложенной в соответствии с журналистской этикой информацией будет читать материалы, которые не соответствуют даже минимальным профессиональным стандартам".

Речи в стилистике войны

Тем временем Александр Лукашенко 8 июня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава заявил, что сейчас война, как правило, не начинается с агрессии извне:

"Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили. В этом суть нашей Концепции национальной безопасности".

С учетом места и аудитории, которой был адресован спич, акцент в выступлении сделан на военном аспекте, в стилистике информационной войны, ведущейся извне. Однако сказанное вполне укладывается в пропагандистскую схему, где и протесты, и негативная информация в СМИ не имеют никаких иных внутренних причин, а лишь являются отработкой иностранного заказа.

В России власти в этом плане были более откровенными, хотя и более изощренными - СМИ брали под контроль преимущественно за счет перекупки изданий.

Сотрудник Центра оборонных исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Николайчук в интервью "Литературной газете" признался: "Перед тем как присоединить Крым, была проведена огромная, кропотливая, болезненная и почти невидимая работа по исключению из медийного поля России тех СМИ, которые могли бы стрелять в спину. Информационная война требует подавляющего преимущества тех СМИ, которые работают на реализацию государственного проекта. Пропагандистский ужас первой чеченской войны, когда били по своим, не забыт и не должен повториться".

Нечто подобное пытаются реализовать и в Беларуси, но речь идет не о перекупке изданий, а об институциональном разрушении медиабизнеса для нелояльных СМИ, их исключении из монополизированной системы распространения периодики, запрета печататься в белорусских типографиях.

К оставшимся интернет-СМИ приходят КГБ или ГУБОПиК, конфискуют технику, а сотрудников редакции вызывают на допросы или садят в СИЗО. Таким образом, независимых журналистов мотивируют уехать за границу.

Апрельский приговор от Макея приводится в исполнение?

На фоне погрома независимого медиасектора на второй план ушла информация о репрессиях в отношении активистов и ликвидации структур гражданского общества. Однако и здесь выполняется обещание министра иностранных дел Владимира Макея, который еще 10 апреля заявил: введение санкций против правящего режима "приведет однозначно" к тому, что "не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры".

Сейчас Министерство юстиции проверяет ряд некоммерческих организаций национального уровня, а на местном уровне уже с некоторыми из них расправляются.

Так, 8 июля Генпрокуратура сообщила, что по представлению прокуратуры Бреста администрацией Ленинского района ликвидированы учреждения "За свой город" и "Дзедзіч".

Судя по всему, их тоже уничтожают, "чтобы не стреляли в спину". В частности, про "Дзедзіч" написано, что это учреждение "организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий".

"Нормализация ситуации", как ее понимает правящий режим, требует исключения из публичного пространства любого несогласия с властью. Люди в погонах исполняют приказы и получают за погромы инакомыслящих поощрения.

И хотя убедить белорусов вновь полюбить Лукашенко таким образом заведомо невозможно, вполне достижима тактическая цель проведения неких политических преобразований без видимого недовольства населения Беларуси.

Можно лишь гадать, перед чем стелют соломку - перед анонсированным на осень углублением белорусско-российской интеграции или перед конституционным референдумом, намеченным на начало 2022 года.

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