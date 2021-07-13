ЕС приостановит выдачу Шенгенских виз белорусам?

В стране многие восприняли это как возможный запрет на выдачу виз белорусам. В тот же день Еврокомиссар пояснила озвученное ранее предложение о приостановке выдачи виз.

Евросоюз готов рассмотреть меры воздействия на режим в Беларуси, в том числе условия получения виз, однако это не повлияет на белорусский народ, который и дальше будет пользоваться выгодами от визового соглашения с ЕС, в том числе низкими визовыми сборами, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на своей странице в Twitter.