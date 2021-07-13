Путин опубликовал статью о единстве русских и украинцев. Зеленский дал свой комментарий

Статья описывает историю России от Средневековья до распада Советского Союза. В ней утверждается, что Украина - это "изобретение" советской эпохи, а также обвиняются страны Запада и политическая элита Украины в превращении страны в "антироссийскую".

"Современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи… Россия фактически была ограблена… Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях?.. Уходите, с чем пришли". Россия "многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна", а украинские элиты при помощи Запада превратили ее в "анти-Россию" и "беднейшую страну Европы", - говорится в статье.

Несмотря на неоднократные заявления Путина о том, что русские и украинцы "почти идентичны", статья была опубликована на сайте Кремля как на русском, так и на украинском языке.

Путин утверждает в своей статье, что русские, и украинцы, и белорусы - наследники Древней Руси. Когда это государство распалось, люди все равно воспринимали его территорию как свою Отчизну. После нашествия Батыя восточные русские земли попали под ордынскую зависимость, а западные вошли в состав Великого княжества Литовского (его называли Литовским и Русским). Но все говорили на одном языке и сохраняли православную веру.

После распада СССР Украина должна была вернуться к тем же границам, что и до присоединения к Советскому Союзу, пишет Путин.

Это означает - без Крымского полуострова, который был оккупирован Россией в 2014 году.

"Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима", - пишет Питин.

По словам Путина, Владимир Зеленский обещал мир, "обещание оказалось враньем". Противников нынешней власти - миллионы.

"Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запу­гивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают пресле­дованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безна­казанными", - утверждает президент России.

В ходе конфликта на востоке Украины 13 000 человек погибли и почти 3 миллиона бежали.

Владимир Зеленский прокомментировал статью, которую недавно опубликовал президент России, отметив, что ему приятно, что человек знает украинский язык. Он думает, что, если президент Российской Федерации начал писать на украинском, значит, мы все правильно делаем.

"У меня не было времени прочитать всю статью, но я увидел глубокую работу. Путин потратил действительно много времени. Остается только позавидовать, что президент такой великой страны может себе это позволить. На встречу со мной у Путина почему-то не хватает времени", - сказал Зеленский.

Он уверен, что Украину забывают, когда говорят про победу над фашизмом, но в других случаях вспоминают, что они братский народ.