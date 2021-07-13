Фото ⟩ Во дворе жителя Эстонии обнаружили крупную плантацию конопли

33-летний мужчина был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотического вещества в больших объемах и выращивании конопли.

"В ходе следствия было установлено, что мужчина начал выращивать во дворе своего дома коноплю, вероятно, в надежде, что не попадется. В действительности же получилось наоборот, когда полиция на прошлой неделе конфисковала из его дома почти три килограмма готовой к употреблению марихуаны и более 60 растений конопли", - сообщила во вторник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Хотя он ранее не наказывался в уголовном порядке, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии его под стражу на два месяца, поскольку речь идет о серьезном преступлении.

Прокуратура и полиция продолжат следствие для сбора дополнительных улик и выявления возможных соучастников.