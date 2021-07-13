Вт, 13.07.2021
Ради бога, пусть строят глава МИД Беларуси о строительстве стены на границе с Литвой
глава МИД Беларуси о строительстве стены на границе с Литвой

Пациентов с Covid-19 будут лечить только в крупных больницах

ФОТО: LETA

Учитывая снижение заболеваемости Covid-19 и количества пациентов, нуждающихся в госпитализации, сегодня, 13 июля, на заседании Государственной оперативной медицинской комиссии принято решение лечить больных Covid-19 только в крупнейших больницах Латвии.

Как сообщил представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс, пациенты с Covid-19, нуждающиеся в стационарном лечении, будут доставляться в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, Университетскую клиническую больницу им. Страдиньша, Лиепайскую региональную больницу, Даугавпилсскую региональную больницу и Детскую больницу начиная со среды.

Роженицы с Covid-19 будут госпитализированы в региональные больницы, Рижский родильный дом или больницу им. Страдиньша. Вместе с тем в региональных больницах будут сохранены так называемые транзитные палаты или койки, а ковидные отделения вновь откроются в течение двух дней в случае роста заболеваемости.

Такие изменения позволят больницам перепрофилировать койки для лечения пациентов с другими заболеваниями, число которых в настоящее время увеличилось. Быстрый рост количества пациентов связан с отсрочкой плановых медицинских услуг из-за пандемии Covid-19.

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