Пациентов с Covid-19 будут лечить только в крупных больницах

Как сообщил представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс, пациенты с Covid-19, нуждающиеся в стационарном лечении, будут доставляться в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, Университетскую клиническую больницу им. Страдиньша, Лиепайскую региональную больницу, Даугавпилсскую региональную больницу и Детскую больницу начиная со среды.

Роженицы с Covid-19 будут госпитализированы в региональные больницы, Рижский родильный дом или больницу им. Страдиньша. Вместе с тем в региональных больницах будут сохранены так называемые транзитные палаты или койки, а ковидные отделения вновь откроются в течение двух дней в случае роста заболеваемости.