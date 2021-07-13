ЕСПЧ требует от России признать однополые союзы

Суд рассмотрел жалобы трех однополых пар из Москвы и Липецкой области. Они обратились в ЕСПЧ после того, как российские органы ЗАГС отказались регистрировать их отношения, ссылаясь на то, что, согласно Семейному кодексу РФ, брак - это "союз мужчины и женщины".

Российские суды подтвердили решения органов ЗАГС.

ЕСПЧ считает, что российские власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни.

В своем решении суд прокомментировал утверждение властей России о том, что большинство россиян не поддерживают однополые союзы. ЕСПЧ считает, что это противоречит Конвенции по правам человека, так как права меньшинств ставятся в зависимость от мнения большинства.

Суд добавил, что Россия может выбрать наиболее подходящую форму регистрации однополых браков с учетом социального и культурного контекста. В качестве примера в суде привели гражданское партнерство, гражданский союз или гражданский договор солидарности.