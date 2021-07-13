На БелАЭС произошла нештатная ситуация: от сети отключили первый энергоблок

"В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. <…> Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу", - говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную - коммерческую - эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока.